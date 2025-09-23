Dios nos ampare, Presidenta con “A” de Autoritaria con “A”, porque con la nueva Ley de Amparo lo que viene es el desamparo.

Tengo una duda, Presidenta:

¿cómo le vas a explicar ahora a los ciudadanos que ya no podremos defendernos ante el abuso de la autoridad?

Y antes de que me digan que es mentira, que “el ciudadano sí podrá defenderse”, yo les voy a poner un ejemplo para que juzguen ustedes mismos.

¿Qué pasará con el usuario de la Comisión Federal de Electricidad que de un día a otro recibe un cobro excesivo? Supongamos que una persona paga hoy 300 pesos en su recibo de luz y que mañana le llega un cobro de 10 mil pesos (y me quedo corto con el ejemplo). Ese usuario demuestra que hubo una alteración en el registro de lectura de la CFE.

Con la Ley de Amparo actual, ese ciudadano podría defenderse y ganar el pleito frente a ese aparato de gobierno. Pero con la reforma de la Presidenta, de Claudia con “A”, ese mismo ciudadano, aunque se ampare, se enfrentará a que el propio aparato de gobierno le baje el switch sin darle la oportunidad de ganar.

Siempre será un perder–perder para el ciudadano, para el pueblo bueno. Y esa oscuridad ocurrirá por la dictatorial decisión de concentrar todo el poder en Palacio.

Consta el aviso: tú y yo ya no tendremos defensa alguna ante esa autoridad autoritaria con “A”.

