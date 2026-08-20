¿Quieres ser influencer? Esta universidad ofrece una licenciatura en creación de contenido: ¿de qué trata?

La creación de contenido dejó de ser solo un pasatiempo, ya que comienza a convertirse en una opción profesional para quienes buscan trabajar en redes sociales. Enterate de qué trata la licenciatura para convertirte en influencer.

¿De qué trata la licenciatura para ser influencer?

La Universidad Estatal de Arizona, dio a conocer una licenciatura en creación de contenido para quienes sueñan con monetizar su canal o dedicarse a las redes sociales.

La Universidad Estatal de Arizona menciona que su programa prepara a los estudiantes para carreras que abarcan desde la narración de historias hasta la creación de podcasts.

Entre los cursos están: "Cómo convertirse en influencer" y un proyecto final en el Estudio de Creación de Contenido de la Universidad de Los Ángeles.

Además, la Universidad de Syracuse lanzará una especialización interdisciplinaria para preparar a los estudiantes para carreras en creación de contenido, emprendimiento digital y ecosistemas que apoyan a creadores y negocios en línea.

Ryan Scharm, el director del Centro para la Economía Creativa de Syracuse, considera que la especialización en creación de contenido es una puerta de entrada a empleos que no existían.

"Muchos de los estudiantes con los que hemos hablado desean principalmente trabajar en algo relacionado con la economía creativa, pero no todos quieren estar detrás del micrófono", dijo Ryan Scharm, director del Centro para la Economía Creativa de Syracuse.

"Tener presencia digital significa que puedes conseguir un trabajo; incluso eso significa grabar TikToks de finanzas mientras completas tu título de ingeniería", dijo Dylan Huey.

¿Por qué los jóvenes quieren ser influencers?

De acuerdo con CNN, los estudiantes universitarios se enfrentan a obstáculos como la inteligencia artificial y el mercado laboral, que solo contratan a personas con cierto tiempo de experiencia, lo que limita su desarrollo.

La inspiración profesional para los jóvenes es la economía de los influencers y el éxito repentino de algunos creadores de contenido.

Goldman Sachs estimó que la economía de los creadores podría valer casi 8.5 billones de pesos mexicanos para 2027.

