¿La eSIM evita el registro con CURP? Esto es lo que se sabe en México

El debate sobre la privacidad y el control de nuestras comunicaciones es un debate constante en México, esto tras la implementación del registro de cada línea telefónica registrada con CURP.

Muchos usuarios en plataformas como X (antes Twitter) aseguran que la solución para mantener el anonimato es migrar a una eSIM.

La idea de comprar un chip virtual desde casa está convenciendo a usuarios que prefieren no arriesgarse al espionaje del gobierno, pero ¿es posible saltarse el registro con esta modalidad?

Si si hay, puede contratar incluso en línea y los planes funcionan perfectamente bien en México, Estados Unidos y Canadá.



No le toma más de 30 minutos y puede escoger el número de donde guste, no le piden nada y es un E SIM que puede tener por años.



NO REGISTREN SU LÍNEA porque… https://t.co/An6YdPLnFj pic.twitter.com/odnXXqfR4d — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2026

¿Qué es una eSIM y cómo funciona?

A diferencia del chip de plástico que todos conocemos, la eSIM es un componente que ya viene integrado en los circuitos de tu teléfono desde que sale de la fábrica, es decir, es un tipo de "chip", que se activa de manera virtual. No necesitas insertar nada; simplemente escaneas un código QR proporcionado por tu compañía y tu dispositivo se conecta a la red.

Es ideal para quienes viajan o quieren tener dos números en un solo equipo, ya que permite cambiar de proveedor de servicios de forma digital y casi instantánea.

¿Se puede evitar el registro con CURP usando eSIM?

La respuesta corta, respaldada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), es un rotundo no. Aunque algunos usuarios afirman que comprar una eSIM internacional en línea les permitió no tener que realizar el registro con la CURP.

El caso en el que NO podrás librarte es si el eSIM es de algún operador de México o tu teléfono está ligado a un plan tarifario realizado por una compañía telefónica, fuera de eso, no habría ningún problema.

Si la CURP no se valida, la línea no queda plenamente activa o entra en un periodo de gracia que termina con la suspensión del servicio.

Oigan, hay forma de sacar linea extranjera en México y tener un buen plan. No quiero registrar mi celular con curp. — GABO MONTIEL (@werevertumorro) April 7, 2026

¿Qué dice la ley sobre el registro de líneas móviles en México?

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada, supuestamente, para combatir delitos como la extorsión, establece que todas las líneas activas en el país deben estar plenamente identificadas.



Fecha de inicio: El registro obligatorio comenzó el 9 de enero de 2026.

El registro obligatorio comenzó el 9 de enero de 2026. Fecha límite: Tienes hasta el 30 de junio de 2026 para vincular tus líneas existentes.

Tienes hasta el 30 de junio de 2026 para vincular tus líneas existentes. Consecuencias: Si llegas al 1 de julio sin haber realizado el registro, tu línea será suspendida. Solo podrás realizar llamadas al 911; perderás el acceso a datos móviles, SMS y llamadas salientes convencionales.

Ventajas y desventajas de usar eSIM

Utilizar esta tecnología tiene beneficios, pero el anonimato no es uno de ellos:

