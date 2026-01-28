Protección de datos personales en México, en la cuerda floja

Este 28 de enero, en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, especialistas advierten que en México este derecho humano enfrenta un serio riesgo.

En riego los datos personales en México

Señalan que la desaparición de los organismos autónomos y la transferencia de sus funciones al Poder Ejecutivo abre la puerta al mal uso de la información personal, al espionaje y a una peligrosa concentración de poder.

Este 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales , un tema tan sensible, que incluso se elevó a derecho humano.

Pero en México la garantía de ese derecho está en riesgo, advierten especialistas. El gobierno quiere apoderarse de su información personal.

Dos peligros de los datos personales en las manos del gobierno

Observan dos peligros, uno que el gobierno ha demostrado su incapacidad para resguardar bases de datos, pues han sido hackeadas y la información ha terminado filtrada o vendida.

“Esto es peligrosísimo tanto para la protección de nuestros datos personales, así como para la labor de transparencia, que es una obligación constitucional para todas las autoridades de nuestro país”, dijo Fernanda Chávez, abogada.

El riesgo de espionaje, porque hoy ya no existen organismos autónomos que garanticen la secrecia de los datos personales. Todos fueron desaparecidos.

Y sus funciones, transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es decir, si alguna autoridad hace mal uso, un subordinado del poder ejecutivo será el encargado de revisarlo.

“Hijole, yo creo que si un retroceso, en como se llevaba a cabo como se protegían estos derechos, ya no existe un órgano garante específico”, mencionó Fernanda Chávez, abogada.

En el fondo, advierten los especialistas, controlar los datos personales de todos los mexicanos solo es una acumulación de poder que sirve para tener un control absoluto sobre los gobernados.