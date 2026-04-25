¿Usan tu nombre para delitos? Así puedes detectar si hay una línea telefónica registrada con tu CURP sin que te enteraras
¡Protege tu identidad! Te decimos cómo verificar gratis si existe una línea telefónica registrada con tu CURP y los pasos para darla de baja de inmediato.
Que haya una línea telefónica registrada con tu CURP sin que lo sepas es un riesgo grave para tu seguridad jurídica y personal en este 2026.
Con las nuevas leyes de telecomunicaciones, es obligatorio que cada chip esté vinculado a una identidad real para evitar el anonimato en delitos.
Sin embargo, el robo de datos ha provocado que muchas personas descubran que tienen más de una línea telefónica registrada con su CURP.
El peligro de la suplantación de identidad
Si existe una línea telefónica registrada con tu CURP que no reconoces, tú eres el responsable legal de lo que se haga con ese número.
Esto significa que, si se usa para extorsiones o fraudes, las autoridades iniciarán las investigaciones apuntando directamente hacia tu nombre.
Además, ante el ‘apagón de líneas’ que partirá en junio de este año, cualquier anomalía podría causar que pierdas tu número real por conflictos de identidad.
Cómo consultar tu estatus en minutos
Para verificar si hay una línea telefónica registrada con tu CURP, el portal oficial del Gobierno de México es la herramienta más confiable y gratuita.
Solo debes ingresar a:
https://portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas
El sistema te pedirá que selecciones tu compañía de telefonía móvil. Una vez que lo selecciones te redirigirá a las páginas oficiales, donde dependiendo de cada una, te dará opciones como:
- Consultar tus líneas
- Ingresar directamente tu CURP
Una vez colocados tus datos, el portal te mostrará de inmediato si tu compañía tiene alguna línea telefónica registrada con tu CURP que no hayas contratado.
Pasos para dar de baja un número falso
Si confirmas que hay una línea telefónica registrada con tu CURP de forma ilegal, llama de inmediato a la operadora responsable.
Solicita el folio de ‘Desvinculación por identidad no reconocida’ para que el número sea suspendido en menos de 24 horas.
Es vital que guardes este comprobante, ya que es tu único escudo legal si ese número fue usado para cometer algún ilícito previamente.
No dejes pasar más tiempo y asegúrate hoy mismo de que no exista ninguna línea telefónica registrada con tu CURP que ponga en duda tu integridad.
