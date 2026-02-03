Logo Inklusion Sitio accesible
Jimena Romero

Comunicóloga egresada del Tecnológico de Monterrey, especializada en el análisis de temas internacionales y política, con una pasión por compartir historias de vida y hablar temas del momento. Entusiasta de los deportes y defensora de la comunicación directa.

