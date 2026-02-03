Jimena Romero

El dolor de los presos políticos y la vigilia de las familias en Venezuela
Familiares y estudiantes exigen libertad total en Venezuela; testimonios revelan a FIA el peso de la tortura y el miedo.
México enviará 127 mil toneladas de aguacate a EE.UU. para el Super Bowl; Michoacán y Jalisco lideran la exportación.
Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron este martes en la Casa Blanca; el presidente colombiano sorprendió al cambiarle el lema de MAGA al estadounidense.
La audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores se aplazará unos días, ¿por qué decidieron cambiar la fecha?
México enviará 432 millones de metros cúbicos anuales a Estados Unidos y presenta plan para pagar deuda de agua.
Sujetos armados irrumpieron en una tienda de autoservicio en Celaya, Guanajuato y todo frente a los clientes.
El gobierno de España vetará el acceso de menores a redes sociales y castigará penalmente a directivos de plataformas por contenido de odio.
Salen a la luz los horrores de las prisiones chavistas de Maduro; víctimas narran a FIA torturas físicas y psicológicas en más de 120 centros.
Persiste la falta de dosis en el sector salud contra el sarampión, esto pese a que ya se registran 27 muertes y miles de contagios en México.
La compositora mexicana y académica de la UNAM, Gabriela Ortiz, arrasó con las categorías de música clásica contemporánea.