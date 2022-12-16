Lionel Messi: camiseta gigante del número 10 vuela sobre Argentina

Lionel Messi estaría a punto de levantar la Copa del Mundo con Argentina, por lo que en su natal Rosario los aficionados ya empiezan a motivarlo, esta vez, ondeando por los cielos una camiseta gigante del número 10.

El próximo domingo 18 de diciembre se disputará la Final de Mundial de Qatar 2022 en uno de los partidos más esperados por miles de aficionados alrededor del mundo: Argentina vs. Francia, un duelo en el que ambas selecciones dejen todo en la cancha para poder levantar la Copa del Mundo.

Sin embargo, en la previa de la gran final, una camiseta de Lionel Messi flameó por los aires de Argentina llevada por un helicóptero.

¿Cómo crearon la camiseta gigante de Messi?

La enorme camiseta del número Leonel Messi, fabricada en la comuna de Serodino, cerca de la ciudad de Rosario, mide 18 por 12 metros y pesa 60 kilos.

En el cielo de Rosario apareció una camiseta gigante de Lionel Messi. Estamos todos con vos, Leo. 💙🔟🇦🇷 pic.twitter.com/vGv60as3zq — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 13, 2022

De acuerdo con Pío Drovetta, presidente comunal de la localidad del Rosario, realizar el jersey del número 10 fue elaborado como un homenaje al hombre que podría llevar la tercera Copa del Mundo a Argentina, ya que esta tomó alrededor de 2 semanas de costura uniendo a 15 personas por una sola causa.

Drovetta reveló que su elaboración no fue un trabajo sencillo porque era necesario que los moldes de la camiseta gigante se acomodaran al tamaño de la prenda.

Una vez lista, el jersey impresionó a todos los habitantes del Rosario, Argentina, quienes se encontraban paseando a sus perros, caminando e incluso atrás del volante.

MI CIUDAD. AGUANTE ROSARIO LLEVANDO UNA CAMISETA GIGANTE DE MESSI JAKSKAAK pic.twitter.com/Y4Au7AtDzm — belena (@aaldit_) December 13, 2022

La camiseta gigante del número 10 podría romper un récord en el mundo, pues anteriormente no había ocurrido otro hecho similar en el que una ciudad se paralizará para observar al jersey de su capitán ondear por los cielos del lugar que lo vio crecer.

El presidente comunal de la localidad del Rosario aclaró que sin importar cuál sea el resultado del próximo domingo, el corazón entero de Argentina seguirá con Lionel Messi.

