Estos son los peores terremotos en la historia del mundo

El sismo que sacudió a Turquía durante la madrugada del pasado lunes 6 de febrero ha provocado miles de muertes, no solo en las ciudades turcas, sino también en Siria, quienes en conjunto han confirmado más de 11 mil muertes, lo que coloca al movimiento telúrico de Turquía y Siria como uno de los peores terremotos en la historia de la humanidad.

Para poner en perspectiva lo que acaba de acontecer en esta región del planeta, a continuación hacemos un recuento con cinco de los peores sismos que han sacudido al mundo en el último siglo, pues más allá de la magnitud del terremoto, es la capacidad de destrucción y sobre todo las víctimas mortales las que han provocado un recuerdo imborrable para el mundo.

¿Cuál es el terremoto más fuerte de la historia?

El terremoto más potente en la historia de la humanidad ocurrió en 1960 y fue en Chile, concretamente en Valdivia, al sur del país sudamericano. Este sismo fue de magnitud 9.5 en escala Richter y es el más fuerte del cual se tiene registro.

A pesar de que hubo un posterior tsunami y la ciudad quedó completamente desdibujada, la cifra oficial de muertos fue de apenas 2 mil personas, aproximadamente, por lo que no está cerca de ser uno de los más mortíferos en la historia, aunque sí como el de mayor magnitud.

Imágenes del desastre en Turquía por el sismo de 7.8 grados, uno de los terremotos más devastadores en la historia|UMIT BEKTAS/REUTERS

¿Cuáles son los terremotos más mortíferos de la historia?

En este tipo de recuentos dolorosos para miles de familias en el mundo, la cifra no suele ser la más exacta por las autoridades, ya que se trata de tragedias con una capacidad de destrucción tan grande, que puede llegar un momento en que el número de víctimas fatales vaya de la mano con el de desaparecidos.



Terremoto de Haití en 2010 Probablemente el terremoto más devastador en la historia del mundo ocurrió en Haití a principios del 2010, pues el 12 de enero sacudió al país caribeño un temblor de 7.0 en escala Richter, a 22 kilómetros de la capital Puerto Príncipe; sin embargo, a pesar de la "baja" intensidad, las posteriores réplicas registradas hasta febrero dejaron el país en ruinas y un saldo de más de 300 mil personas muertas .

Terremoto de Indonesia en 2004 El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9.1 azotó las costas de Indonesia. También conocido como el terremoto del Oceáno Índico, provocó daños y un posterior tsunami que dejaron alrededor de 227 mil personas muertes entre distintas ciudades de India, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Malasia, Somalia, Kenia, Tanzania y Bangladesh.

Terremoto de Sichuan, China, en 2008

Uno de los más devastadores en términos de infraestructura ocurrió un 12 de mayo de 2008 en la ciudad de Sichuán, en China, pues además del desgarrador registro de al menos 69 mil muertos, fueron aproximadamente 4 millones 800 mil personas las que tuvieron que ser reacomodadas por los daños que dejó el sismo, registrado con una magnitud de 7.9.

PANORAMA DEVASTADOR



Así se ve la tragedia desde las alturas; un dron captó los daños que dejó el #sismo de 7.8 en Hatay, Turquía, en la frontera con Siria.



Más de mil 200 edificios fueron destruidos por el #terremoto en dicha provincia.



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