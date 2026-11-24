Este viernes, México tendrá la primera tormenta invernal de la temporada que favorecerán el descenso de temperaturas y la posible caída de nieve en tres estados del país debido a la interacción de tres fenómenos meteorológicos. Consulta qué sistemas provocarán estos cambios y cuáles serán las entidades donde esperan sus efectos.

Lista de estados afectados por tormenta invernal

Durante las primeras horas del viernes, la vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente de México. ¿Qué provocará la tormenta invernal?

Lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero

Lluvias intensas en Jalisco, Colima y Estado de México.

Bajas temperaturas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Todas estas condiciones se extenderán durante la noche hacia el centro y oriente de la República Mexicana.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales : Michoacán (sur) y Guerrero (oeste y suroeste).

: Michoacán (sur) y Guerrero (oeste y suroeste). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Jalisco (sur), Colima y Estado de México (oeste y suroeste).

: Jalisco (sur), Colima y Estado de México (oeste y suroeste). Posible caída de nieve o aguanieve : zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán; extendiéndose durante la noche hacia el centro y oriente del país.

: zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán; extendiéndose durante la noche hacia el centro y oriente del país. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Estados afectados por frente frío 8 en México

El frente frío número 8 se extenderá sobre el golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país, una baja presión en el noroeste del mar Caribe y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias muy fuertes en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana.

Además, una masa de aire ártico mantendrá las temperaturas frías en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Y un evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.