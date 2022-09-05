Liz Truss es nombrada nueva primera ministra de Reino Unido

El Parlamento británico anunció que Liz Truss será la nueva primera ministra de Reino Unido, en sustitución de Boris Johnson, quien renunció a su cargo a principios de julio tras varios meses de escándalos.

Liz Truss derrotó en las urnas a Rishi Sunak, quien fungió como ministro de Finanzas; era considerado el candidato favorito del Partido Conservador.

Sin embargo, ser una partidaria del Brexit y su oferta de recortes de impuestos la llevaron a convertirse en la nueva primera ministra de Reino Unido pese a las encuestas que le daban la mayoría de votos a Sunak.

Los legisladores que la apoyaron aseguraron que Liz Truss puede gobernar Reino Unido con un plan para revivir la economía al recortar 30 mil millones de libras (36 mil millones de dólares) en impuestos.

Otro punto a favor de Liz Truss en el parlamento, fue que muchos militantes culparon a Sunak de desencadenar la rebelión contra su jefe, Johnson, y temieron no poder vencer al opositor Partido Laborista en las próximas elecciones.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.



Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.



I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb — Liz for Leader (@trussliz) September 5, 2022

¿Quién es Liz Truss, la nueva primera ministra de Reino Unido?

El ascenso de Liz Truss a la cima del Partido Conservador no fue sencillo.

La nueva primera ministra de Reino Unido es hija de padres que ella describió como "izquierdistas", su madre, enfermera y maestra, y su padre, profesor de matemáticas, la llevaron a manifestaciones contra la entonces primera ministra conservadora Thatcher, ahora su ídolo político.I have a bold vision for our country and economy.

Criticó a la monarquía cuando era miembro de los demócratas liberales más centristas en la Universidad de Oxford y describió su conversión al conservadurismo como una "rebelión" impulsada por la creencia de que la gente "debería tener éxito por mérito".

I have a bold vision for our country and economy.



I'm ready to deliver as Prime Minister from day one. pic.twitter.com/Tm8xd6Sj5v — Liz for Leader (@trussliz) August 5, 2022

Desde que ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores en septiembre del año pasado, Liz Truss ha sido prolífica en la publicación de fotografías de sus esfuerzos, desde pararse en la Plaza Roja de Moscú con un sombrero de piel a pesar de que hace relativamente calor hasta pararse encima de un tanque en Estonia.

Se modeló a sí misma como una crítica estridente del presidente ruso Vladimir Putin, lo que causó temor de que su firme postura sobre la guerra de Rusia pueda aumentar las tensiones a niveles peligrosos.

Su atractivo, dicen incluso sus partidarios más reacios, es que es dinámica, una adicta al trabajo que está al tanto de los detalles de la política.

Otros creen que ella puede estabilizar el barco después de los turbulentos tres años de Boris Johnson en el poder.

