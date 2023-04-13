Lluvia histórica en Florida causa inundaciones, suspenden transporte

La lluvia histórica en el área de Fort Lauderdale, Florida, fue descrita como un "evento de 1 en 1000 años, o más", que originó inundaciones, según declaró a CNN la meteoróloga Ana Torres-Vázquez de la oficina de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Miami.

Entre 355 y 508 mm de lluvia cayeron desde el mediodía de este miércoles hasta la madrugada de este jueves, según el Servicio Meteorológico. Algunos pluviómetros automáticos informaron más de 508 mm de lluvia.

Cierre de carreteras y cancelación de vuelos por lluvia histórica

Las torrenciales lluvias que llevan cayendo sobre el sur de Florida desde el domingo pasado han causado inundaciones, estragos en calles, cierre de carreteras y, este miércoles, la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Fort Lauderdale, ciudad afectada por una advertencia de tornado.

Estimados de radar mostraron entre 11 y 12 pulgadas de lluvia en esas áreas y hasta 17 pulgadas en las zonas cercanas a la costa. La lluvia seguía cayendo a un ritmo de 4 pulgadas por hora, dijo Chuck Caracozza, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Miami.

Las lluvias provocaron emergencia de inundación

Fuertes aguaceros inundaron Fort Lauderdale y partes del sur de la Florida este miércoles por la noche en un evento histórico, según Servicio Meteorológico Nacional de Miami. La lluvia histórica provocó una emergencia de inundación repentina en el condado de Broward y un alcalde calificó el diluvio como "la inundación más severa que jamás haya visto".

En el sureste condado de Broward, al norte de Miami, se registraron hasta 12 pulgadas (30 centímetros) de lluvia, lo que obligó al cierre del aeropuerto internacional y de varias carreteras.

Avisos de tornados

Las fuertes precipitaciones, acompañadas de intensas rachas de viento, causaron al menos tres avisos de tornados en partes del sur de Florida y de inundaciones repentinas también en el área metropolitana de Miami.

Una emergencia de inundación repentina, el nivel más alto de advertencia de inundación, que estaba vigente para partes del sur de Florida, incluido Fort Lauderdale, expiró este jueves en la madrugada.

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood está cerrado debido a las continuas inundaciones en los alrededores y reabrirá al mediodía, según una actualización del aeropuerto, y las Escuelas Públicas del Condado de Broward anunciaron que el distrito estará cerrado este jueves.

El servicio de trenes Brightline suspendió temporalmente su servicio entre Miami y Fort Lauderdale debido la lluvia histórica, dijo la compañía en las redes sociales.

El récord de lluvia de 24 horas para el estado de Florida es de 591 mm en Key Bone establecido en 1980.