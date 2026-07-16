Lluvias golpean la CDMX; alertan por granizo, tormentas y encharcamientos en estas alcaldías

Las lluvias regresaron con fuerza a la CDMX y ya comienzan a causar problemas en varias alcaldías; por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó por tormentas acompañadas de granizo, actividad eléctrica y posibles encharcamientos, ante esta situación, pidió tomar precauciones durante la tarde y la noche de este miércoles 15 de julio .

Las condiciones más intensas se concentran en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde se reportan lluvias de moderadas a fuertes con caída de granizo; además, nueve alcaldías permanecen en Alerta Amarilla, debido al riesgo de corrientes de agua, ramas caídas y afectaciones a la movilidad.

¿Qué alcaldías están en alerta por lluvias este miércoles?

La Alerta Amarilla por lluvias en CDMX se mantiene para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza , donde se esperan acumulados de lluvia de entre 15 y 29 milímetros.

El monitoreo del radar meteorológico también muestra precipitaciones en Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán y Cuajimalpa , por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las tormentas durante el resto del día.

Protección Civil advirtió que las lluvias podrían mantenerse hasta la noche y, en algunos puntos, presentarse junto con tormentas eléctricas y caída de granizo.

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Lluvias complican la circulación en el oriente de la CDMX

Las primeras afectaciones ya se observaron en el oriente de la capital; los encharcamientos afectaron carriles en Río Churubusco, a la altura de Cafetal y del bajo puente de Tezontle, situación que provocó tránsito lento para quienes viajaban hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Central de Abasto.

También se reportaron complicaciones para circular sobre Circuito Interior y la Calzada Ignacio Zaragoza, donde la lluvia ha disminuido la velocidad de los vehículos.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan retirar la basura de las coladeras cercanas a las viviendas, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua y, si necesitas salir, llevar paraguas o impermeable y conducir con mayor precaución.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana, ya que las condiciones del clima podrían cambiar conforme avance la tarde.