Canícula 2026 en México: Qué es, cuándo empieza y cómo cuidarte del calor extremo

El calor no va a sacar banderita blanca el verano 2026, pues nos tiene preparada su etapa más intensa. Si has sentido que el bochorno va en aumento, prepárate, porque la canícula 2026 ya tiene fecha estimada de inicio en México.

¿Qué es la canícula?

La canícula es un periodo de aproximadamente 40 días en el que las lluvias disminuyen y las temperaturas aumentan, llegando a superar los 37 y hasta los 40 grados en varias regiones del país.

Este fenómeno pasa semanas después del solsticio de verano porque los vientos soplan con fuerza desde el este, impidiendo que se formen nubes en el océano. Al haber cielos despejados, el aire se calienta excesivamente.

¿Cuándo empieza la canícula 2026 en México?

Según los pronósticos y análisis, se espera que la canícula de este año empiece formalmente entre el 12 y el 15 de julio de 2026.

Se prevé que este periodo de calor seco y escasez de lluvias llegue hasta finales de agosto.

Las autoridades recuerdan que la intensidad del fenómeno depende de los cambios en la atmósfera.

Los estados que sentirán más la canícula

El impacto de la canícula no es igual en todo el país. Mientras que zonas del centro como la Ciudad de México registran afectaciones directas, hay estados donde el termómetro se vuelve extremo.

Los estados bajo mayor alerta por este fenómeno son:



Región Norte y Noreste: Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Región Occidente y Pacífico: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Región Centro e Hidalgo: Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Península de Yucatán y Sureste: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Veracruz.

⚠️🥵 ¡Se viene un calor extremo! La canícula está por comenzar en México y este 2026 podría ser una de las más intensas, con temperaturas que alcanzarán hasta los 45°C durante 40 días. Conoce la fecha exacta 👇https://t.co/kwXGWu9dOs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 14, 2026

Medidas básicas para proteger tu salud y evitar un golpe de calor

El aumento de la temperatura corporal puede convertirse en una emergencia si no se toman precauciones.

La Secretaría de Salud y Protección Civil aconsejan seguir estas recomendaciones para evitar la deshidratación y los golpes de calor:

Evita exponerte al sol: Trata de no realizar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.



Trata de no realizar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas. Mantente bien hidratado: Bebe agua durante el día, aunque no sientas sed.



Bebe agua durante el día, aunque no sientas sed. Usa ropa adecuada: Opta por prendas ligeras, de colores claros y tejidos frescos que permitan la ventilación del cuerpo.



Opta por prendas ligeras, de colores claros y tejidos frescos que permitan la ventilación del cuerpo. Protégete en el exterior: Utiliza gorras, sombreros, sombrillas y aplica protector solar.



Utiliza gorras, sombreros, sombrillas y aplica protector solar. Cuida a los más vulnerables: Pon especial atención en bebés, niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

Cuida a tus mascotas y evita el peligro de incendios

Las altas temperaturas y la falta de lluvias resecan la vegetación, lo que eleva el riesgo de incendios forestales. Autoridades piden tomar precauciones también con el entorno y con los animales del hogar: