¡Atención CDMX! Activan alerta de lluvia en toda la ciudad, ¿a qué hora termina?

Las lluvias ya se extienden por distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y las autoridades ya activaron la alerta para toda la capital. Si vas a salir, revisa qué esperar durante las próximas horas y toma precauciones por posibles inundaciones.

Lluvias y granizo ponen en alerta toda la CDMX esta tarde

La tarde de este miércoles 19 de agosto, la CDMX se prepara para varias horas de lluvia intensa. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en toda la capital por lluvias fuertes y posible caída de granizo.

La alerta estará vigente de 16:40 a 22:00 horas, por lo que las condiciones pueden complicarse durante la tarde y parte de la noche, y afectar a las personas que tengan que trasladarse por la ciudad.

Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 19/08/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/YqsrGKlOuG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 19, 2026

Entre los efectos que podrían dejar las lluvias están encharamientos, corrientes de agua en calles y vialidades principales y afectaciones viales como tráfico.

Si vas a salir durante la lluvia, lo recomendable es llevar paraguas o impermeable, evitar cruzar calles con corrientes y manejar con cuidado. Además, considera que los traslados pueden verse afectados por la lluvia.

¿Cuáles son las alcaldías que suelen inundarse más?

Iztapalapa aparece como una de las alcaldías con mayor número de áreas geoestadísticas básicas (AGEB) afectadas por las fuertes lluvias, seguida de la Gustavo A. Madero.

Entre las alcalías con mayor susceptibilidad a inundaciones y encharcamientos están:



Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Tláhuac

Xochimilco

Venustiano Carranza

Iztacalco

Cuauhtémoc

El Atlas de Riesgos es la plataforma oficial de la CDMX para ubicar las zonas susceptibles a inundaciones y otros fenómenos naturales.

Las lluvias que se presentan en estas regiones se deben a la combinación de varios sistemas atmosféricos. En el centro del país, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura, vaguadas e inestabilidad atmosférica que desarrollan las lluvias.

Mientras que la onda tropical número 29 incrementa la humedad sobre el territorio, lo que pueden generar lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

