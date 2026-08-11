¡Alerta en CDMX por lluvias! 9 alcaldías esperan posible granizo; activan alerta naranja

La lluvia volverá a marcar la tarde de este lunes 10 de agosto en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las Alertas Amarilla y Naranja en nueve alcaldías ante el pronóstico de precipitaciones fuertes durante la tarde y parte de la noche.

El escenario contempla no solamente lluvia, sino también la posibilidad de que se presenten encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas y caída de granizo en algunos puntos de la capital.

Las autoridades llaman a mantener precauciones, principalmente durante las horas en las que se espera una mayor intensidad de las precipitaciones.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Naranja por lluvias?

La Alerta Naranja fue activada en cuatro demarcaciones, donde se contempla el registro de lluvias de entre 30 y 49 milímetros:



Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Tlalpan

En estas zonas, la cantidad de agua prevista puede favorecer la formación de encharcamientos de consideración y corrientes que dificulten el tránsito tanto de vehículos como de peatones.

Por ello, durante los periodos de lluvia intensa se recomienda evitar cruzar zonas donde el nivel del agua aumente rápidamente y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Dónde hay Alerta Amarilla este 10 de agosto?

La Alerta Amarilla se mantiene para otras cinco alcaldías de la CDMX, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros:



Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Tláhuac

Aunque el nivel de alerta es menor al establecido para las cuatro alcaldías bajo Alerta Naranja, también existe posibilidad de lluvia fuerte y caída de granizo.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 10/08/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/q5XwGcs8Hv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 10, 2026

¿A qué hora lloverá más en CDMX?

De acuerdo con la actualización de Protección Civil, el periodo de mayor atención está contemplado entre las 13:00 y las 21:00 horas de este lunes.

Esto significa que las condiciones pueden complicarse durante la tarde y extenderse hacia las primeras horas de la noche, por lo que quienes tengan actividades al aire libre o deban desplazarse por la ciudad deberán considerar posibles cambios en sus tiempos de traslado.

La recomendación es conducir con precaución, reducir la velocidad cuando aumente la intensidad de la lluvia y evitar permanecer cerca de árboles, estructuras que puedan representar algún riesgo o zonas susceptibles a encharcamientos.

¿Qué hacer ante las lluvias fuertes en CDMX?

Ante este panorama, Protección Civil recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades.

Si la lluvia sorprende durante un traslado, lo más conveniente es buscar un sitio seguro y esperar a que disminuya la intensidad cuando las condiciones lo permitan. También es importante evitar circular por calles donde las corrientes de agua puedan representar un peligro.

Para este lunes, el llamado no es a entrar en alarma, sino a tomar previsiones: la lluvia será parte del panorama de la capital durante la tarde y noche, y algunas alcaldías podrían registrar condiciones más intensas que otras.

