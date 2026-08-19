Empiezan las lluvias: Estas son las alcaldías de la CDMX afectadas esta tarde

Salir de casa durante la temporada de lluvias en la CDMX puede cambiar por completo el tiempo de traslado y la forma de moverse en la ciudad. Antes de tomar el paraguas, conviene revisar el pronóstico e identificar las zonas afectadas.

La Secreataría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla para la tarde y noche de este martes 18 de agosto en:



Cuajimalpa

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

De acuerdo con el aviso, se esperan precipitaciones que podrían estar acompañas de granizo. La alerta estará vigente de las 7:00 de la tarde a las 9:00 de la noche.