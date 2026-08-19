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Empiezan las lluvias: Estas son las alcaldías de la CDMX afectadas esta tarde

¡Toma el paraguas! Comienza a llover esta tarde: conoce qué alcaldías se verán afectadas por alerta de lluvias en la Ciudad de México.

Lluvias hoy 18 de agosto: alcaldías donde esta lloviendo hoy
Lluvias hoy 18 de agosto: alcaldías donde esta lloviendo hoy|IA

Escrito por: Alejandra Gómez

Salir de casa durante la temporada de lluvias en la CDMX puede cambiar por completo el tiempo de traslado y la forma de moverse en la ciudad. Antes de tomar el paraguas, conviene revisar el pronóstico e identificar las zonas afectadas.

La Secreataría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla para la tarde y noche de este martes 18 de agosto en:

  • Cuajimalpa
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo

De acuerdo con el aviso, se esperan precipitaciones que podrían estar acompañas de granizo. La alerta estará vigente de las 7:00 de la tarde a las 9:00 de la noche.

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