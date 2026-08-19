Empiezan las lluvias: Estas son las alcaldías de la CDMX afectadas esta tarde
¡Toma el paraguas! Comienza a llover esta tarde: conoce qué alcaldías se verán afectadas por alerta de lluvias en la Ciudad de México.
Salir de casa durante la temporada de lluvias en la CDMX puede cambiar por completo el tiempo de traslado y la forma de moverse en la ciudad. Antes de tomar el paraguas, conviene revisar el pronóstico e identificar las zonas afectadas.
La Secreataría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla para la tarde y noche de este martes 18 de agosto en:
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
De acuerdo con el aviso, se esperan precipitaciones que podrían estar acompañas de granizo. La alerta estará vigente de las 7:00 de la tarde a las 9:00 de la noche.