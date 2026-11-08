Amalio “N”, quien era buscado desde 2014 por las autoridades de Nuevo León, fue detenido en Sonora, señalado por delitos sexuales contra un menor de edad.

¿Cómo fue la detención de Amalio “N” en Sonora?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reveló que el sujeto es señalado de “delitos equiparables a la violación y violencia familiar”, afirmó la institución en un comunicado divulgado en redes sociales.

Los delitos por los que era buscado desde 2014 en Nuevo León

El detenido, de 46 años, era buscado desde el 12 de junio de 2014 en relación con la investigación de los delitos señalados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Tras su detención, Amalio “N” fue trasladado a la base operativa de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Hermosillo, donde está a disposición de las autoridades de Nuevo León para realizar su respectiva entrega.

Penas y castigos por delitos sexuales según el Código Penal de Nuevo León

El Código Penal para el Estado de Nuevo León contempla penas de cárcel de hasta 11 años en casos de abuso sexual. El Artículo 260 especifica penas de entre 3 y 11 años de prisión más multa y reparación integral del daño, en caso de que no haya contacto desnudo íntimo o genital de 1 a 5 años de prisión más multa.

Sin embargo, la pena de prisión aumenta a la mitad si el delito es cometido por dos o más personas, en transporte público, en despoblado, en centros educativos o laborales, cuando la víctima sea menor de 13 años o se encuentre inerme, o medie violencia física o moral.