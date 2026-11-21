Un esqueleto hallado en el AIFA en 2021 puso la piel chinita a investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quienes el 20 de noviembre de 2026 por fin fecharon su antigüedad. Dos laboratorios de Bélgica y Estados Unidos confirmaron que “Yotzin” tiene entre 11,700 y 13,087 años. Este cazador de finales del Pleistoceno figura ya entre los 23 ejemplares más antiguos de la Cuenca de México y los primeros pobladores de América.

¿Camello o humano? Así lo sacaron de entre fósiles en 2021

El arqueólogo Israel Peña localizó los huesos en 2021 al noroeste del aeropuerto, en suelo pantanoso con fósiles de mamuts y camellos prehistóricos. Por su tamaño y tono negro oscuro, Peña creyó al inicio que eran de camello. Al ampliar la excavación en 25 por 30 metros, el equipo notó que eran humanos y sin ofrendas.

Medía 1.75 metros, peleaba y jamás tuvo una sola caries

Al revisar su robusta masa ósea, el antropólogo Arturo Talavera González identificó a un cazador acostumbrado a largas caminatas y al combate. Lo llamaron “Yotzin” —“único” en náhuatl— porque sus rasgos no coinciden con otras colecciones del lugar. Además, la odontóloga Sandra López Flores confirmó un dato envidiable: cero caries, pero con fuerte desgaste. Sin azúcares ni carbohidratos, masticaba raíces duras y usaba los dientes como tercera mano para ablandar pieles y cortar fibras.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Fechamiento arroja antigüedad de 13,000 años para el esqueleto humano Yotzin



Esta datación lo sitúa como uno de los 23 ejemplares más antiguos de la Cuenca de México y dentro de los primeros pobladores de América



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📸 Melitón Tapia, INAH pic.twitter.com/CiSqwURm7n — INAH (@INAHmx) November 20, 2026

El raro cráneo de “Yotzin”: ¿llegó desde el norte de México?

A los científicos les intriga su cráneo alargado, distinto al de otros fósiles de la Cuenca y parecido al de grupos del norte, como los pericúes. Para rastrear su linaje, la Universidad de Burgos, en España, entregará un estudio genómico en el primer trimestre de 2027. Después, el Museo Nacional de Antropología sumará a “Yotzin” a sus 22 ejemplares precerámicos.

Con información del INAH