Un automóvil estacionado en calles de Ciudad Azteca, en Ecatepec, Estado de México, desapareció durante la madrugada de este miércoles. Una cámara de seguridad captó cómo un hombre, aparentemente sin ayuda, logró llevárselo después de revisar el vehículo y abrir la cajuela.

El robo ocurrió cerca de avenida Quinto Sol. En las imágenes se observa al sujeto empujar primero el automóvil y después alejarse por unos instantes.

Más tarde regresó, abrió la cajuela, subió al vehículo y consiguió arrancarlo para escapar.

Los afectados ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y compartieron una fotografía del automóvil para pedir ayuda a quienes puedan reconocerlo o aportar información sobre su paradero.

🚨 Gracias a una denuncia lograron identificar a dos sujetos que robaron un vehículo en Ecatepec. #Robo #Ecatepec #Automóvil https://t.co/dmjI547b9G — TV Azteca Edomex (@AztecaEdoMex) November 13, 2026

¿Cómo ocurrió el robo del automóvil en Ciudad Azteca?

El video de vigilancia muestra los movimientos del presunto ladrón durante el robo. Primero desplaza el vehículo empujándolo, después lo cierra y se retira momentáneamente.

Cuando vuelve, abre la cajuela y finalmente sube al automóvil. En cuestión de minutos consigue ponerlo en marcha y abandona el lugar.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

¿Cuántos autos roban en el Estado de México? Esto dicen las cifras del SESNSP

El robo de vehículos sigue siendo uno de los delitos que golpean al Estado de México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2026 se iniciaron 8 mil 696 carpetas de investigación por robo de vehículo automotor en la entidad.

La cifra coloca al Estado de México como la entidad con mayor incidencia de este delito en el país. En el mismo periodo, a nivel nacional se contabilizaron 57 mil 253 investigaciones por robo de vehículo.

Los datos corresponden a carpetas iniciadas por las fiscalías y no necesariamente al número de vehículos recuperados o asegurados.

¿Qué se sabe del vehículo robado en Ecatepec?

Después del robo, los propietarios difundieron una fotografía del automóvil con la intención de conseguir información que permita localizarlo.

También buscan que vecinos o personas que hayan visto movimientos sospechosos durante la madrugada puedan aportar datos a la investigación.

El caso ya está en manos de la Fiscalía mexiquense, mientras los afectados esperan recuperar su vehículo.