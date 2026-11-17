Enrique de la Lama Plata fue sentenciado a 47 años y seis meses de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su responsabilidad en el asesinato de un hombre ocurrido el 15 de enero de 2022.

¿Cómo ocurrió el homicidio en San Martín de las Pirámides?

De acuerdo con las investigaciones, la víctima viajaba en una camioneta tipo van blanca junto con Enrique de la Lama y otro hombre.

Al llegar al paraje conocido como Los Alcanfores, en la comunidad de San Antonio de las Palmas, los tres descendieron del vehículo. Ahí, Enrique de la Lama y su acompañante obligaron a la víctima a bajar y la llevaron al interior de un predio.

Una vez en el lugar, sometieron al hombre y lo colocaron de rodillas. En ese momento, Enrique de la Lama Plata disparó un arma de fuego contra él y lo privó de la vida. Después, los responsables huyeron.

¿Cuántos años de cárcel recibió Enrique de la Lama Plata?

Tras las investigaciones, la Fiscalía mexiquense identificó a los involucrados y consiguió una orden de aprehensión contra Enrique de la Lama, quien posteriormente fue detenido e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas ante un juez con sede en Otumba, quien determinó su responsabilidad en el delito de homicidio y dictó una pena de 47 años y seis meses de prisión.

¿Cuánto deberá pagar por el homicidio en Edomex?

Además de la condena en prisión, Enrique de la Lama Plata deberá cubrir dos conceptos económicos:

Multa: 255 mil 417 pesos.

Reparación del daño moral: 196 mil 267 pesos.

En conjunto, los pagos suman 451 mil 684 pesos.

La sentencia cierra la etapa judicial en contra de Enrique de la Lama por este homicidio, aunque la información de la Fiscalía no precisa cuál fue la situación legal del segundo hombre que participó en los hechos.