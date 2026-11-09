Prometió hablar con la verdad, pero cuando llegaron las preguntas sobre el huachicol fiscal, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio, no ofreció respuestas.

Primer tropiezo...



Juan Carlos Carpio, director de @Pemex, compareció ante diputados y ni siquiera supo rendir protesta para decir la verdad sobre la situación de la Empresa Pública del Estado.



Cuando la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, tomó el juramente, el… pic.twitter.com/83fMkFeTS0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 9, 2026

Lorena Piñón acorrala a Carpio con las cifras del huachicol fiscal

Durante su comparecencia ante diputados, la priista Lorena Piñón lo cuestionó por las pérdidas millonarias, los mandos investigados y los señalamientos que vinculan a Andy López Beltrán con esta red de contrabando de combustibles, pero el funcionario prefirió desviar la atención hacia otros temas.

La legisladora puso sobre la mesa las consecuencias económicas del robo de combustible y cuestionó qué ha hecho Pemex frente a un delito que ha generado pérdidas para la empresa.

De acuerdo con las cifras mencionadas durante su intervención, entre abril y junio se registraron 9 mil 180 millones de pesos en pérdidas por robo de combustible, alrededor de 101 millones de pesos diarios.

Pero los cuestionamientos no terminaron ahí, también preguntó por un buque que transportaba más de 20.9 millones de litros de combustible, del cual se informó el aseguramiento de 10 millones.

Andy López Beltrán, entre los cuestionamientos a Pemex

La diputada priista también llevó la discusión hacia los presuntos vínculos del llamado clan de Andy López Beltrán con la operación de huachicol fiscal relacionada con integrantes de la Marina.

En ese contexto, exigió conocer qué información entregó Pemex a la Fiscalía y qué mandos de la empresa habían sido investigados por estos hechos.

También preguntó directamente a Carpio si podía garantizar que ningún funcionario recibiría protección por su apellido o por su cercanía con el entorno de Andy López Beltrán.

Las preguntas apuntaron a la responsabilidad de Pemex y a la posible existencia de protección para personas cercanas al poder; sin embargo, el director de la petrolera no respondió a esos señalamientos y optó por hablar de otros asuntos.