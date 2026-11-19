Mientras dormía la CDMX: dos estudiantes de secundaria desaparecidas en Iztapalapa fueron localizadas con vida y una mujer murió tras ser atropellada en Periférico Norte. Conoce qué pasó durante la madrugada.

Localizan con vida a dos estudiantes desaparecidas en Iztapalapa

La angustia terminó para las familias de Dayana y Melissa, dos estudiantes de tercer grado de secundaria que desaparecieron cuando se dirigían a la escuela en la alcaldía Iztapalapa.

Ambas adolescentes fueron localizadas con vida alrededor de las 3:00 de la madrugada de este jueves 19 de noviembre, luego de varias horas de búsqueda y de que familiares y personas cercanas exigieran la intervención de las autoridades.

De acuerdo con los testimonios de sus familiares, las menores salieron el martes de sus domicilios, ubicados en la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacan, con rumbo a la Escuela Secundaria 198. Sin embargo, nunca llegaron al plantel educativo.

La preocupación comenzó después de las 20:00 horas, cuando sus familiares se percataron de que las adolescentes no habían ingresado a clases. Ante la falta de información, comenzaron a buscarlas entre amigos y conocidos, pero nadie sabía dónde se encontraban.

Una de las pocas pistas que tenían era una grabación de vigilancia en la que se observa a una de las estudiantes salir de su domicilio a las 13:37 horas.

Ante la incertidumbre y la falta de noticias sobre el paradero de Dayana y Melissa, familiares y personas cercanas realizaron un bloqueo en el cruce de calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur, avenida de Las Torres.

Con esta protesta, exigieron a las autoridades intensificar las labores de búsqueda y localizar a las dos estudiantes, cuya desaparición había generado preocupación entre sus familiares y habitantes de la zona.

Finalmente, alrededor de las 3:00 horas de este jueves, ambas adolescentes fueron encontradas con vida.

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Mujer muere atropellada en Periférico Norte, en Tlalnepantla

Otro hecho que marcó la madrugada fue la muerte de una mujer que fue atropellada cuando presuntamente intentaba cruzar los carriles laterales de Periférico Norte, a la altura del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría intentado atravesar la vialidad sin utilizar el puente peatonal y, aparentemente, no se percató de que se aproximaba un vehículo.

El conductor no habría logrado evitar el impacto, por lo que la mujer quedó tendida sobre la cinta asfáltica tras el accidente.

Luego del atropellamiento, el automovilista permaneció en el lugar y solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando llegaron, la víctima ya había perdido la vida.

Elementos de la Policía del Estado de México realizaron cortes a la circulación para resguardar la zona y permitir las labores de los servicios periciales.