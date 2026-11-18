La mañana de este miércoles se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 80 años de edad en el interior de un cuarto de servicio del edificio José María Morelos y Pavón, ubicado en el complejo habitacional Nonoalco Tlatelolco, en el cruce de las calles Flores Magón y Prolongación Guerrero.

La intervención de los cuerpos de emergencia se derivó de una solicitud del administrador del inmueble, quien se comunicó con las autoridades debido a que en el ambiente se percibían olores fétidos provenientes de dicha área de servicios.

Intervención de autoridades por hallazgo de adulta mayor sin vida

Atendiendo el llamado de auxilio, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, acompañados por agentes de la policía capitalina, acudieron al lugar para realizar la apertura forzada del acceso al cuarto de servicio.

#LoÚltimo | El cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 80 años fue localizado al interior de un cuarto de servicio del edificio José María Morelos y Pavón, en el complejo habitacional Nonoalco Tlatelolco, en el cruce de Flores Magón y Prolongación Guerrero.



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Al ingresar, los rescatistas localizaron a la señora de la tercera edad sin signos vitales. Vecinos y conocidos de la zona señalaron de manera preliminar que no habían visto a la mujer desde hace aproximadamente una semana, lapso que podría estimarse como el tiempo que el cuerpo permaneció en el sitio antes de su localización.

La zona fue acordonada por la policía mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudió para iniciar las primeras indagatorias y proceder con el levantamiento del cuerpo, a fin de determinar las causas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias del deceso de la adulta mayor.