Una mujer de origen tarahumara fue localizada sin vida y con huellas de violencia antes del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro de una finca abandonada ubicada en un lote baldío en el cruce de la avenida Insurgentes y el Eje Vial Juan Gabriel, cerca de las vías del tren. De acuerdo con los primeros reportes en el lugar, la víctima se encontraba sobre un colchón y presentaba lesiones derivadas de una agresión.

Tras recibir el reporte ciudadano, agentes de la Policía Municipal acudieron al punto para acordonar y resguardar el perímetro mientras arribaban las autoridades ministeriales. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ingresó al inmueble para realizar el levantamiento de indicios e iniciar las indagatorias correspondientes que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Una mujer de origen tarahumara fue asesinada en Ciudad Juárez, #Chihuahua. Su cuerpo fue localizado sobre un colchón, en una finca abandonada, en el cruce de Insurgentes y Eje Juan Gabriel.



Presentaba signos de violencia. Con este caso, suman 27 personas asesinadas en noviembre… pic.twitter.com/JRlSHsefWm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 24, 2026

Suman 27 homicidios en noviembre en Ciudad Juárez

Elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuaron el traslado del cuerpo desde el predio asegurado para practicar la necropsia de ley y confirmar la causa exacta del fallecimiento, así como la identidad oficial de la víctima.

Con este crimen ascienden ya a 27 las personas asesinadas durante el mes de noviembre en Ciudad Juárez, manteniendo bajo seguimiento de las autoridades estatales la incidencia delictiva en distintos sectores de la ciudad fronteriza.