Emilio Toledo Vila, exdirector de Protección Civil del municipio de Cintalapa, Chiapas, fue encontrado sin vida tras ser reportado como desaparecido.

El gobierno municipal publicó en su cuenta de Facebook una esquela en la que lamentó el fallecimiento de Emilio Toledo Vila.

“El Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas lamenta profundamente el sensible fallecimiento del ciudadano Emilio Toledo Vila. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos, deseándoles pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, expresó.

¿Qué se sabe de la desaparición de Emilio Toledo Vila?

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas publicó ficha la ficha de búsqueda correspondiente a este caso, aunque en su cuenta de Facebook se dio a conocer desde el 22 de noviembre de 2026 que fue localizado.

El hombre tenía 61 años y, de acuerdo con el boletín, desapareció el 21 de noviembre pasado.

En la ficha de de búsqueda se indicó que su esposa denunció los hechos luego de que aproximadamente a las 00:23 horas de ese día fue la última vez que tuvo comunicación por WhatsApp con sus esposo Emilio Toledo Vila.

Al parecer él le refirió a su esposa que se encontraba en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, con dirección a Tuxtla Gutiérrez, en su vehículo Honda Fit gris oscuro modelo 2008 con placas de circulación DNA120K y desde ese momento desconocía su paredero.

Marcharon para exigir localización de Emilio Toledo Vila

Familiares de Emilio Toledo, junto con ciudadanos de Cintalapa, marcharon el fin de semana pasado para exigir una búsqueda efectiva para la localizar al exdirector de Protección Civil Municipal.

El contingente marchó de las instalaciones de la Expo Ganadera y recorrió diversas calles de la ciudad hasta el Parque Central.

Los manifestantes demandaron claridad en las investigaciones y así lograr su pronto regreso a casa, sin embargo, el hombfe de 61 años perdió la vida.