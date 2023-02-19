¿Qué se ha logrado a casi un año de la guerra entre Rusia y Ucrania?

Se acerca el primer año del inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, donde han muerto miles de civiles y soldados de ambos países. Por lo que muchos se preguntan, ¿qué se ha logrado hasta ahora?

Eran las 5 de la mañana (tiempo local) del 24 de febrero de 2022 cuando se comenzaron a escuchar explosiones en Ucrania; el ejército ruso había atacado el aeropuerto Antonov, en la ciudad de Motomel.

Después, Putin envió un mensaje informando que sus tropas habían ingresado a Ucrania para realizar una operación militar especial para desmilitarizar al país vecino.

#ÚLTIMAHORA | Vladimir #Putin declara en la televisión rusa que ha comenzado una operación especial militar para desmilitarizar #Ucrania.



Pide a las fuerzas militares ucranianas que dejen las armas y vayan a casa. pic.twitter.com/YtOVaRLjon — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 24, 2022

¿Qué ha pasado entre Rusia y Ucrania?

Más de 300 días después del inicio de la guerra de Rusia y Ucrania esto es lo que se ha logrado:

Sin acuerdos

En las primeras semanas de la guerra, las delegaciones de Rusia y Ucrania realizaron tres encuentros para tratar de llegar a un acuerdo; sin embargo, nunca lograron conciliar, por lo que el conflicto se extendió durante varios meses más.

La OTAN, Unión Europea, ONU y organizaciones de derechos humanos han exigido a Putin que saque a sus tropas; sin embargo, no han conseguido llegar a un acuerdo con el presidente.

Incluso un Tribunal Internacional de Justicia ordenó a Rusia suspender sus operaciones militares, pero Putin, nuevamente ignoró las indicaciones. Por lo que un año después siguen sin acuerdos y con la guerra más intensa.

Investigación por crímenes de guerra

El 28 de febrero, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por el ejército de Rusia.

Más tarde, el 5 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una comisión de investigación internacional independiente tras la agresión de la Federación de Rusia a Ucrania.

Crisis alimentaria y energética

La guerra de Rusia y Ucrania provocó una crisis alimentaria y energética que afectó al mundo entero, ello porque ambos países se encuentran entre los grandes productores de alimentos básicos, limitando la producción y exportación de estos, principalmente granos.

La desorbitada subida de los precios está impulsando una crisis del costo de la vida en todo el mundo.

Primer acuerdo entre Rusia y Ucrania por alimentos

Ante la crisis alimentaria, Ucrania, Rusia y Turquía lograron un acuerdo para que saliera el primer buque del puerto ucraniano de Odesa cargado con granos. El acuerdo fue supervisado por la ONU.

Alto al fuego temporal

Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció un alto al fuego de 36 horas en Ucrania para celebrar la Navidad ortodoxa. Esta fue la primera gran tregua después 11 meses de guerra. Sin embargo, Ucrania rechazó el trato.

