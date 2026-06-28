Celulares con terminación 4 y 5 en riesgo por el registro obligatorio de celulares; adiós a tu WhatsApp

El gobierno federal, a través de la CRT, exigió a la ciudadanía la vinculación obligatoria de la línea celular con tu identidad y Consulta de la Clave Única de Registro de Población (CURP), bajo amenaza de suspensión. Este trámite burocrático se lleva a cabo con tu compañía telefónica en todo México, y recientemente —tras la justa negativa de los usuarios— se lanzó una prórroga con fechas límite escalonadas. En Azteca Noticias te hablaremos de la terminación 4 y 5.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



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De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), la terminación 4 tendrá como fecha límite el 14 de octubre, mientras que la terminación 5 el 31 de octubre. Pero antes de siquiera pensar en regalar tu información, te explicaremos a detalle los riesgos de este trámite.

¿Cuáles son los riesgos de registrar tu línea celular?

Una vez que el plazo venza para tu terminación, tu línea se bloqueará —en un plazo de 72 horas— para llamadas, mensajes SMS y datos. Esto significará que te quedarás sin acceso a tu banca móvil, Uber y WhatsApp, ya que son aplicaciones que requieren verificación con tu número. Pero la mayor burla para los usuarios es que te seguirán cobrando tu plan tarifario o tu equipo a meses a pesar de tener el servicio bloqueado.

El registro no garantiza que estés protegido, todo lo contrario, pues al obligarte a entregar tu CURP y a asociarlo a tu número crea una base de datos masiva ideal para el robo de identidad, filtraciones y hackeos, como lo fue el ciberataque que expuso los datos del SAT, la Secretaría de Salud y la SEP.

Esto te pone completamente en riesgo y cedes el control de tu privacidad, además de que es una medida profundamente desigual, que afectará brutalmente a los estados con menores recursos y acceso a la información, como lo son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Campeche.

Este calendario, solo provocó entra la ciudadanía caos y confusión, porque, si cometes el error de dejar pasar la fecha, recuperar lo que por derecho es tuyo, te costará horas de vida en centro de atención autorizados.

Por ello no sorprende que 7 de cada 10 usuarios no se han registrado por la simple y llana desconfianza de lo que vaya a pasar con su información.