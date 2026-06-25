¡Dan prórroga para el registro de línea de celulares en México! Así queda el calendario

Ante el descontento de una buena parte de la sociedad mexicana, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha confirmado este 25 de junio de 2026 una extensión importante en el periodo para completar el registro de líneas celulares en el país.

¿Qué es el registro de líneas celulares y por qué es obligatorio?

Al implementar este registro, México se alinea con una práctica estándar observada en 166 países, dejando atrás la modalidad de adquirir tarjetas SIM sin requerir una identificación oficial.

#URGENTE | En medio de la desconfianza de los mexicanos se anunció una prórroga para el registro de las líneas telefónicas en el país.



Los detalles 👇https://t.co/VCOgkybb8r https://t.co/uBJH6GEz3F — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

El organismo regulador estima que todavía restan cerca de 40 millones de números pendientes de cumplir con este requisito, motivo por el cual se determinó establecer un calendario específico basado en el último dígito del número telefónico.

Nuevo calendario para el registro de líneas celulares en México

El calendario oficial establece fechas escalonadas que inician con el dígito 0, cuya fecha límite es el 15 de agosto, seguido por el dígito 1 el 31 de agosto, el 2 el 15 de septiembre, el 3 el 30 de septiembre y el 4 el 15 de octubre.

🚨 #ÚltimaHora Dan prórroga escalonada para el registro de líneas telefónicas pic.twitter.com/KiGujESNa4 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 25, 2026

Posteriormente, los usuarios cuyo número finaliza en 5 tendrán hasta el 31 de octubre, el 6 hasta el 15 de noviembre, el 7 hasta el 30 de noviembre, el 8 hasta el 15 de diciembre y, finalmente, quienes poseen el número 9 cuentan con plazo hasta el 31 de diciembre.

¿Qué sanciones existen si no registro mi número celular a tiempo?

Los propietarios de cada línea deben saber que la normativa contempla "sanciones claras" para quienes omitan el registro dentro del tiempo asignado. Una vez vencido el periodo correspondiente al dígito final de cada usuario, las compañías telefónicas tienen la facultad de suspender el servicio de telefonía 72 horas después de la fecha fatal.

Esta medida, diseñada para reforzar la seguridad de los usuarios, busca terminar con el anonimato en las comunicaciones, un factor que las autoridades han señalado como facilitador para la comisión de delitos como la extorsión y el fraude.

¿Cómo registrar mi línea celular en México 2026?

El calendario de fechas límites para el registro es el siguiente:

Dígito 0: 15 de agosto

Dígito 1: 31 de agosto

Dígito 2: 15 de septiembre

Dígito 3: 30 de septiembre

Dígito 4: 15 de octubre

Dígito 5: 31 de octubre

Dígito 6: 15 de noviembre

Dígito 7: 30 de noviembre

Dígito 8: 15 de diciembre

Dígito 9: 31 de diciembre

Para registrar tu línea celular en México, debes seguir el nuevo calendario oficial establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el cual asigna una fecha límite basada en el último dígito de tu número telefónico. Es necesario completar este proceso para evitar que tu compañía telefónica suspenda el servicio, lo cual podrá ocurrir 72 horas después de que haya vencido el plazo que te corresponde.