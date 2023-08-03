Luis Miguel arranca su gira en Argentina, estas fueron sus exigencias

Fans desesperados por ver al cantante Luis Miguel se reunieron a la entrada del hotel en el que se hospeda el ídolo en Buenos Aires, Argentina donde este jueves comenzará una gira continental que ya tiene gran parte de sus entradas agotadas.

Un imitador del músico mexicano y un colorido "tren de la alegría" con banderas argentinas que trasladará a sus seguidores al estadio donde realizará un total de 10 presentaciones, fueron parte de la escenografía con la que los fans -mayormente mujeres- homenajearon a la estrella.

“Hemos vivido todas las etapas de nuestra vida con él. Fue mi infancia, mi adolescencia, mi boda. Es parte de nuestra historia”. Carina Zampaglione, de 50 años.

A cuatro años de su último concierto en la Argentina, el artista agotó las entradas de las primeras presentaciones en horas y ya vendió en total más de 110 mil pesos argentinos.

Otra fan dijo tener entradas para nueve de los 10 shows, ya que, según sus palabras, Luis Miguel siempre es profesional, entusiasta y único.

Hoy 3 de agosto se da inicio al tan esperado tour de nuestro Sol Luis Miguel 👑☀️ 🎶🎶🎶👏👏 pic.twitter.com/2xYKUKW9F6 — LM_CLUB OFICIAL PERU (@LM_CLUB_PERU) August 3, 2023

Inflación en Argentina no frena concierto de Luis Miguel

Las penurias económicas que atraviesa Argentina, que sufre una inflación anual superior al 100% no fueron un obstáculo para que seguidores entusiastas como disfruten de su astro en cada una de las 10 fechas previstas.

Otra de las seguidoras de Luis Miguel dijoque tenía cinco computadoras prendidas para sacar las entradas y que sus amigas le prestaron tarjetas y sacó un crédito en el banco. S tenía que mudar y me gasté el dinero de la mudanza para pder ver a su ídolo.

Exigencias de Luis Miguel para sus presentaciones

Como primera medida, solicitó que su habitación se encontrara climatizada, más bien fría, porque el Rey Sol no es muy amigo del calor y completamente a oscuras, como para poder descansar sin intrusiones de ningún tipo. Además. exigió champán a discreción, mucha fruta y velas aromáticas de vainilla en el hotel y en su habitación. También pidió un auto completamente blindado para trasladarse del hotel al escenario, tanto para él como para sus acompañantes.

El cantante es fanático de las rosas blancas, por lo que representa uno de los principales pedidos. Se supo que solicitó 20 de ellas, de tallo largo y sin espinas. Otra de las cosas que anotó, fue tener a disposición agua de una marca que consume habitualmente, pero que no se consigue en el país, por lo que tuvieron que hacer varios esfuerzos para conseguir lo que Luis Miguel solicitó.

También quiso velas gigantes con aroma a jazmín en adornos de vidrio dentro de su habitación. Además, pidió tener 120 toallas blancas para uso personal, ya que algunas las utiliza en el escenario y otras las deja en el vestuario. También, el vocalista puso como condición tener basureros sustentables, para poder separar los desechos orgánicos de los inorgánicos.