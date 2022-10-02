Lula da Silva y Bolsonaro van a segunda vuelta en elecciones de Brasil 2022

Lula da Silva ganó la primera vuelta de las elecciones de Brasil 2022, con el 47.4% de los votos, cifra mayor a la de su adversario ultraderechista Jair Bolsonaro.

A pesar de que la competencia por la presidencia era entre 9 candidatos, Lula da Silva y Jair Bolsonaro fueron los que encabezaron los votos durante la primera vuelta de elecciones de Brasil 2022.

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 | Todo indica que habrá segunda vuelta en #Brasil. Lula da Silva obtuvo el 47.43% de los votos, cifra insuficiente para darlo como ganador desde la primera vuelta. @jairbolsonaro se quedó con el 44.05% de los votos.



Ya se han computado el 93% de las actas. pic.twitter.com/XmSY89OCFl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2022

Lula y Bolsonaro se van a segunda vuelta de elecciones

Se realizará una segunda vuelta en las elecciones de Brasil 2022, ya que el fuerte resutado incial del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, parecía haber acabado con las esperaznas de Lula da Silva sobre ganar la primera ronda.

Con el 95.4% de las máquinas de votación electrónica escrutadas, Lula estaba delante con el 47.4% de los votos frente al 44.3% de Bolsonaro, dijo la autoridad electoral nacional en su página web.

¿Quién es Lula da Silva, ganador de la primera vuelta de elecciones de Brasil?

Luiz Inácio Lula da Silva, mejor conocido como Lula da Silva, nació el 27 de octubre de 1945, es un obrero metalúrgico, sindicalista y político progresista.

Es miembro fundador y presidente honorario del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva fue victorioso en las elecciones de Brasil 2002, y fue investido como presidente el 1 de enero de 2003.

Tiempo después, en las elecciones de Brasil 2006 venció nuevamente, obteniendo su segundo mandato como presidente, el cual finalizó el 31 se diciembre de 2010.

A urna é lugar da gente depositar esperança. E a esperança é 13.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/Vco3pEtctm — Lula 13 (@LulaOficial) October 2, 2022

Gobierno de Lula da Silva fue clave para la economía de Brasil

Se considera que el gobiernos de Lula da Silva fue clave para los éxitos económicos de su país, en particular en materia de reducción de pobreza, pues creó algunos programas sociales como “Hambre Cero” o “”Bolsa Familia”.

Los programas creados por el izquierdista Lula da Silva, contribuyeron a sacar de la pobreza alrededor de 30 millones de personas en menos de una década.

Al finalizar su gobierno, alrededor de 52 millones de personas, es decir el 27% de la población total de Brasil, se vieron beneficiadas del programa “Bolsa Familiar”.

