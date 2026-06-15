Lunes de accidentes en CDMX: Choques de impacto en la Escandón y Peralvillo dejan varios lesionados

Fue durante la madrugada de este lunes 15 de junio que dos accidentes viales dejaron un saldo de varias personas heridas y daños en la vía pública de la Ciudad de México, CDMX.

Elementos de seguridad y paramédicos tuvieron que desplegarse para atender a los involucrados.

Accidente en Patriotismo, alcaldía Miguel Hidalgo

El cruce de la avenida Patriotismo y la calle Progreso, en la colonia Escandón, fue el escenario de un fuerte impacto que dejó a cuatro personas lesionadas. Los reportes policiales indicaron que los dispositivos de control vial de la intersección se encontraban parpadeando en sus luces de advertencia.

Esto provocó que ambos automovilistas intentaran cruzar la vialidad al mismo tiempo y sin la precaución necesaria.

Detienen a los dos conductores en la alcaldía Miguel Hidalgo

Tras el impacto lateral, las dos unidades particulares salieron proyectadas hacia las esquinas del camellón, derribando a su paso varios señalamientos metálicos de tránsito y bloques de concreto.

Técnicos en urgencias médicas valoraron a los cuatro tripulantes en el lugar y determinaron que ninguno presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida. Los dos choferes quedaron bajo arresto para que el Ministerio Público deslinde las culpas.

Bomberos realizan labores de limpieza en la Escandón

Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió al sitio para realizar los labores correspondientes de limpieza, recogiendo residuos y objetos que podrían causar un accidente.

#MientrasDormía | En la colonia Escandón, cuatro lesionados tras un fuerte choque en Patriotismo y Progreso; los semáforos fallaban y parpadeaban al momento del impacto. Ambos conductores fueron detenidos.



En Peralvillo, una mujer herida luego de un choque frontal por exceso de… pic.twitter.com/B9i3YkDBnv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026

Choque frontal destruye poste en la colonia Peralvillo

Un segundo percance vial se registró en el cruce de las calles Francisco Tamagno y Gounod, dentro del perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los testimonios recabados por las patrullas del sector, uno de los automovilistas manejaba a exceso de velocidad, lo que ocasionó que las unidades chocaran de frente.

La fuerza del golpe proyectó a uno de los carros directamente contra un poste de concreto de la red eléctrica pública.

Carro sin control impacta a vehículo que estaba estacionado

El segundo automóvil involucrado en el accidente de Peralvillo perdió la dirección por completo tras la colisión inicial, deteniendo su marcha tras estrellarse contra un vehículo compacto que permanecía estacionado junto a la banqueta.

Paramédicos locales brindaron los primeros auxilios a una mujer que viajaba como copiloto, quien resultó con diversas contusiones en el torso y las extremidades.