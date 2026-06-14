VIDEO: Así fue el brutal momento en que un camión volcó en la México-Pachuca y dejó más de 13 lesionados

Momentos de mucha tensión se vivieron en la autopista México-Pachuca cuando un camión terminó por volcarse, dejando varios lesionados y también generando una fuerte movilización en la zona.

VIDEO del accidente en la México-Pachuca

Un video de apenas 20 segundos muestra con crudeza el momento exacto en que un camión de transporte público pierde el control sobre la autopista México-Pachuca y termina convertido en una masa de fierros retorcidos. La grabación, que comenzó a circular durante la mañana de este domingo, permite observar cómo la unidad se desplaza entre el tránsito habitual hasta que, de manera repentina, derrapa sobre el asfalto.

Mientras automovilistas continúan su recorrido por la vía sin imaginar lo que ocurriría segundos después, el camión comienza a desestabilizarse. La unidad gira bruscamente, invade parte de los carriles y termina impactándose con fuerza. La escena dura apenas unos instantes, pero refleja la magnitud del accidente que movilizó a cuerpos de emergencia en el municipio de Tlalnepantla.

Así el momento exacto del accidente en la Autopista México-Pachuca que dejó al menos 13 personas lesionadas. #Tlalnepantla. #EdoMex. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/8vHuk6nIT8 pic.twitter.com/ug71ruhbEG — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 14, 2026

Accidente en México-Pachuca deja varios lesionados

De acuerdo con información de Protección Civil del Estado de México, el percance ocurrió sobre la autopista México-Pachuca con dirección hacia la Ciudad de México, a la altura del kilómetro 11+200.

El saldo preliminar reportado por las autoridades es de al menos 14 personas lesionadas. Hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales, aunque varios pasajeros requirieron atención médica tras el fuerte impacto.

Las imágenes posteriores al accidente muestran el nivel de destrucción que sufrió la unidad. El vehículo de transporte público, identificado por sus colores beige y verde, quedó prácticamente destrozado sobre uno de los carriles de la autopista, obligando a reducir la circulación en la zona.

Antes de la llegada de ambulancias y equipos de rescate, fueron algunos conductores y personas que transitaban por el lugar quienes corrieron hacia la unidad accidentada para intentar ayudar a los pasajeros.

Testigos comenzaron a buscar accesos para sacar a quienes permanecían dentro del camión, mientras otros realizaban llamadas de emergencia para solicitar apoyo médico. Minutos después arribaron elementos de Protección Civil, paramédicos y otras corporaciones para atender a los heridos y coordinar su traslado a distintos centros médicos.

¿Qué ocasionó el accidente en México-Pachuca?

Por ahora, las autoridades no han informado qué provocó que el conductor perdiera el control de la unidad. Tampoco se ha dado a conocer la identidad de las personas lesionadas ni los hospitales a los que fueron trasladadas.

Mientras continúan las investigaciones, el video del accidente se ha convertido en una de las principales evidencias visuales de lo ocurrido. Las imágenes muestran cómo una jornada aparentemente normal en una de las carreteras más transitadas del Valle de México se transformó, en cuestión de segundos, en una escena de emergencia que dejó más de una decena de personas heridas.