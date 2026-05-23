Choque en el carril confinado del Mexibús: Conductor ebrio se estrella tras invadir la vía en Ecatepec

La circulación del Mexibús sufrió afectaciones severas tras un fuerte accidente automovilístico ocurrido en el municipio de Ecatepec. Un automovilista que presuntamente manejaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas colisionó contra la sección posterior de un camión articulado perteneciente a la Línea 1 de este sistema vial.

El incidente se desencadenó justamente en las inmediaciones de la parada denominada Hidalgo, afectando a las unidades que transitaban con rumbo hacia la terminal de Ciudad Cuauhtémoc.

#Ecatepec | 💥Conductor presuntamente borracho se impacta contra el Mexibús



Un hombre chocó contra la parte trasera del Mexibús Línea 1, sobre avenida Nacional en la estación Hidalgo con dirección a Ciudad Cuauhtémoc. El responsable fue presentado al MP de la Fiscalía… pic.twitter.com/Hh9tluxfHO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Nacional, una de las arterias más importantes de la zona. De acuerdo con los reportes emitidos por los elementos policiales y viales que tomaron conocimiento de la situación, el chofer del coche particular transitaba superando los límites permitidos de velocidad.

En un intento por incorporarse de manera abrupta al espacio exclusivo destinado para el transporte masivo, perdiendo por completo el dominio del volante y provocando el inevitable choque.

Movilización de cuerpos de auxilio tras choque contra el Mexibús

La fuerza del golpe generó una inmediata movilización en el punto afectado. Como consecuencia directa de la colisión, la operación cotidiana del Mexibús experimentó retrasos notables en sus itinerarios, perjudicando a los usuarios que se desplazaban en ese momento por el corredor de la Línea 1.

Los operadores tuvieron que ajustar los tiempos de traslado mientras las unidades de emergencia laboraban en remover el vehículo particular que obstruía el paso.

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Al sitio de la emergencia acudieron técnicos en urgencias médicas para brindar los primeros auxilios a las personas que resultaron con golpes a causa del impacto.

Los paramédicos evaluaron minuciosamente a cada uno de los afectados en la escena del siniestro y confirmaron que ninguna de las lesiones ponía en peligro su existencia, por lo que no fue necesario trasladar a nadie de urgencia hacia instalaciones hospitalarias.

Detienen a conductor presuntamente alcoholizado que chocó contra el Mexibús

Una vez que se constató que la salud de los pasajeros y del propio conductor no corría riesgo, los agentes de seguridad pública procedieron con los protocolos legales correspondientes.

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El presunto culpable de causar los daños materiales y las afectaciones al servicio público fue asegurado en el mismo lugar de los hechos por los elementos policiales.

El conductor fue trasladado y puesto a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes a la Fiscalía del Estado de México. En dicha representación social se dio inicio a las indagatorias necesarias para determinar su situación jurídica, evaluar las pruebas de alcoholemia correspondientes y fincar las responsabilidades económicas y penales por invadir la infraestructura confinada del transporte público mexiquense.

