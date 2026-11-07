Enrique Quiñones, exjugador de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 7 de noviembre en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el exbeisbolista se encontraba realizando labores sobre el bulevar Niños Héroes cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones y tras la agresión, se reportó su muerte en el lugar.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los responsables ni el móvil del ataque.

#QEPD | Asesinan a balazos a Enrique Quiñones, exjugador de los Tomateros de Culiacán; esto es lo que se sabehttps://t.co/PpHjutSxON pic.twitter.com/5vrYjT8e2w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 7, 2026

¿Quién era Enrique Quiñones, exjugador de los Tomateros?

Quiñones tuvo una trayectoria de casi dos décadas en el beisbol profesional, entre 1988 y 2007, y es recordado por su paso con los Tomateros de Culiacán, equipo con el que consiguió uno de los logros más importantes de su carrera deportiva.

El expitcher también participó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde defendió los colores de equipos como los Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, Broncos de Reynosa y Tuneros de San Luis Potosí.

El histórico logro que consiguió con Tomateros de Culiacán

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Enrique Quiñones ocurrió el 21 de noviembre del año 2000, cuando consiguió el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Tomateros de Culiacán dentro de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

En aquella ocasión, el lanzador llevó al conjunto sinaloense a conseguir una victoria de 1-0 frente a los Águilas de Mexicali, en un encuentro que quedó marcado en la historia de la franquicia.

Por ahora, se espera que las autoridades de Sinaloa den a conocer más información sobre el homicidio, así como los avances de las investigaciones para esclarecer el ataque contra el exbeisbolista.