VIDEO: ¡Estaban atrapados en un autobús! Madre entra por la ventana para sacar a su hijo y otra termina arrestada por vandalismo

Una tarde que comenzó con un problema de conducta entre estudiantes terminó con varios menores saliendo por las ventanas de un autobús escolar, una madre ingresando por una de ellas para confrontar al conductor y el arresto de una mujer en el condado de Calaveras, California.

El incidente ocurrió el lunes 24 de agosto sobre la Ruta 49, cerca de Russell Road , después de que el conductor detuviera la unidad y esperara la llegada de la policía antes de permitir que los estudiantes descendieran; la espera se prolongó aproximadamente una hora.

¿Por qué los estudiantes permanecieron dentro del autobús?

El conflicto comenzó por un problema de comportamiento entre alumnos del Distrito Escolar Unificado de Calaveras; de acuerdo con el testimonio de un estudiante de 12 años, la situación aumentó cuando uno de sus compañeros salió por una ventana.

El conductor pidió entonces a los menores que cerraran las ventanas y permanecieran en sus asientos mientras llegaban los agentes.

La espera llevó a algunos padres hasta el lugar. Nichole Wellington contó que acudió después de recibir una llamada de su hijo, quien le dijo que tenía miedo; la mujer pidió al conductor que abriera la puerta, pero recibió una negativa.

Finalmente, Wellington permitió que su hijo saliera por una ventana del autobús, mientras ella permanecía afuera.

VIDEO muestra a una madre entrando por la ventana

Las imágenes obtenidas desde el interior del autobús muestran a varios estudiantes saliendo por las ventanas y, posteriormente, a una mujer adulta trepando por una de ellas para entrar a la unidad y confrontar al conductor.

Sin embargo, las autoridades no confirmaron que la mujer que aparece en el video sea la misma persona que posteriormente fue detenida.

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WATCH: A California mother was arrested after allegedly smashing a school bus window to get her child, after students were reportedly stuck onboard for about an hour.



The district says the driver followed protocol. pic.twitter.com/QsIwcJy4vx — Breaking911 (@Breaking911) August 27, 2026

La madre rompió el vidrio y terminó detenida

La Oficina del Sheriff del Condado de Calaveras confirmó que sus agentes atendieron el conflicto entre la mujer y el conductor; posteriormente, la madre fue detenida a petición del distrito escolar por un cargo relacionado con vandalismo.

El distrito escolar sostiene que el conductor actuó conforme al protocolo establecido; por su parte, las autoridades no confirmaron que la mujer detenida sea necesariamente la misma persona que aparece en las imágenes difundidas del incidente.