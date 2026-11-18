Durante la tarde y noche del martes 17 de noviembre, madres buscadoras y activistas regresaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para exigir respuestas sobre las investigaciones relacionadas con la desaparición de sus familiares.

Las manifestantes acudieron a la dependencia con carpetas de investigación pendientes y la exigencia de que las autoridades den seguimiento a las denuncias.

Sin embargo, la reunión que tenían programada para las 14:00 horas no se concretó, debido a que, según señalaron, no acudieron los funcionarios con facultades para atender sus demandas.

¿Por qué protestaron las madres buscadoras frente a la FGR?

El motivo principal de la movilización fue exigir que las autoridades atiendan las investigaciones por desaparición y eviten que los expedientes permanezcan sin avances.

De acuerdo con lo informado durante la protesta, las familias buscaban reunirse con funcionarios que pudieran ofrecer respuestas concretas sobre sus casos, pero el encuentro previsto para las dos de la tarde no se realizó en las condiciones que esperaban.

Leobardo Santillán, activista que acompañó la movilización, expresó su inconformidad por la falta de atención de las autoridades.

En su declaración, acusó que los manifestantes fueron engañados y que estaban siendo desgastados por la falta de respuestas.

Atienden a madres buscadoras hasta las 8 de la noche

Después de varias horas de protesta, alrededor de las 20:00 horas una comisión ingresó a dialogar con autoridades de la Fiscalía General de la República.

El objetivo del encuentro fue revisar cada una de las 64 denuncias que, según lo expuesto durante la movilización, fueron presentadas el mes pasado.

Las familias insistieron en la necesidad de que sus expedientes reciban seguimiento y que las investigaciones no queden detenidas. Sin embargo, la inconformidad continuó ante la falta de respuestas que consideraran suficientes.

Activistas advierten que podrían reinstalar su campamento

Durante la protesta, los inconformes también advirtieron que podrían reinstalar su campamento en las instalaciones de la dependencia si no reciben respuestas concretas sobre las investigaciones.

Leobardo Santillán manifestó que las movilizaciones no deberían ser necesarias para conseguir que las autoridades atiendan a las familias que buscan a sus seres queridos.