¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 1 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO para este lunes 1 de mayo, Día del Trabajo. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO habla sobre el Día del Trabajo

El presidente López Obrador recordó la importancia de este lunes 1 de mayo en el marco del Día del Trabajo, donde habló acerca del origen de este.

Avances en el Tren Maya

En la mañanera de AMLO, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, presentó los avances del Tren Maya.

Programas del Bienestar

La Secretaría del Bienestar recordó las fechas para los pagos de adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, así como el programa Sembrando Vida. Asimismo, María del Rocío Mejía, directora general de la Financiera para el Bienestar, dio a conocer que ahora habrá dos maneras para el envío de remesas.

AMLO habla sobre Mexicana de Aviación

AMLO reitera que Mexicana de Aviación se encuentra en proceso y adelantó que se trabaja en el emblema de la empresa, asimismo, que su gobierno tiene conversaciones con Boeing para que se usen sus aviones.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que se avanza con el acuerdo para que el @GobiernoMX adquiera la marca Mexicana de Aviación, con aviones @BoeingAirplanes pic.twitter.com/cOBlFAOSVu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 1, 2023

AMLO habla sobre migración y lo ocurrido en Ciudad Juárez

Durante la mañanera de AMLO, este fue cuestionado acerca de lo que ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como del proceso de Francisco Garduño. “En el caso de México, afortunadamente ya no hay el número o la corriente migratoria que había hacia Estados Unidos en el periodo neoliberal”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que en México ya no existe la corriente migratoria como en periodos neoliberales. Hoy se atienden las causas y se han destinado como 200 millones de dólares para apoyar a comunidades pobres en Centroamérica y el Caribe. pic.twitter.com/mVZeVcu2I3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 1, 2023

Al tocar el tema del Título 42 de Estados Unidos, el presidente AMLO pidió a los migrantes no arriesgarse para pasar al estado vecino. "Decirles a los migrantes que no se arriesguen, se está buscando un mecanismo ordenado; mañana tengo una reunión con una representante del gobierno de Joe Biden y su equipo para ese propósito", señaló.

AMLO habla acerca de la supuesta desaparición del Conacyt

El presidente López Obrador destacó que con las reformas que recientemente se aprobaron en el Congreso se vaya a desaparecer al Conacyt, por lo que señaló que en los días siguientes la titular María Elena Álvarez-Buylla se encontrará en la mañanera para explicar en qué consiste la reforma.

AMLO habla acerca del caso de Julian Assange, creador de WikiLeaks

AMLO reiteró que seguirán luchando por la libertad de Julian Assange, creador de WikiLeaks.