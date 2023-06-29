¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 29 de junio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la mañanera de AMLO minuto a minuto y en vivo, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, de este jueves 29 de junio de 2023 y se habló del fraude en Segalmex.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO habla sobre el fraude en Segalmex

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que le jugaron chueco a Ignacio Ovalle. "Hay ya detenidos, hay gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema, vamos a aclararlo, que se conozca bien", aseveró.

Hasta este jueves 29 de junio, AMLO sigue diciendo que Ovalle fue engañado y traicionado: “Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía y comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes. (...) Y lo engañan”.

#EnLaMañanera | Hay cinco carpetas de investigación judicial Lozada a por fraude a #Segalmex, así lo revela Alfredo Higuera, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la #FGR pic.twitter.com/oUADRMsW49 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 29, 2023

AMLO recuerda consulta para enjuiciar presidentes

El presidente recordó la consulta que se realizó para enjuiciar a presidentes y explicó que, aunque obtuvo una mayoría, no pudo ser vinculatoria porque no participó el 40% de la población que se necesitaba.

“Dije que si bien es cierto que se exoneraba de mi parte, que no íbamos a presentar ninguna denuncia contra expresidentes, eso aplicaba para el pasado. Que llegando nosotros se acababa la corrupción, que no se iba a permitir”, señaló el presidente.

AMLO aseguró que la investigación sobre glifosato está a cargo del Conacyt

AMLO afirmó que ya se tiene el protocolo de investigación en torno al tema de glifosato, la cual está al mando del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt).

#EnLaMañanera | Permanecen las investigaciones para sustituir el herbicida conocido como #glifosato informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/HlMDiytkvo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 29, 2023

AMLO reitera que ya sabe el candidato electo de Va por México

El presidente AMLO aseveró que después del sábado dará a conocer el candidato presidencial que elegirá Va por México y así demostrar que es todo una simulación.

AMLO pide liberación de trabajadores secuestrados en Chiapas

"Ojalá que recapaciten y que no quieran aferrarse a una acción totalmente ilegal y contraria a los derechos humanos", aseveró AMLO. Asimimo, determinó que esa no es la manera de pedir la destitución de tres cargos del gobierno estatal.

AMLO se despidió con una "rola" del álbum que le está preparando a los jóvenes para que prefieran escucharlo, en lugar de los corridos tumbados. La canción es "frágil" de Yahritza y su Esencia con Grupo Frontera.