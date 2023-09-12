¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 12 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este martes 12 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional y fue presidida por la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde.

Sigue en vivo la conferencia matutina:

Actividades realizadas por el presidente AMLO en Chile

La secretaria de Gobernación, Luisa María, compartió las acciones que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Chile, país que visitó el pasado lunes 11 de septiembre a conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende.

Aunado a ello, dijo que el presidente llegó anoche, pero que hasta mañana encabezará la conferencia matutina.

Presupuesto y recorte al INE

Después de que Morena, en la Cámara de Diputados, perfila un “ajuste” de 4 mil millones de pesos al INE en el Presupuesto de Egresos de 2024, Luisa María Alcalde, pidió mantener la confianza en el trabajo de los legisladores.

#EnLaMañanera | Después de que #Morena en la Cámara de Diputados, perfila un “ajuste” de 4 mil millones de pesos al #INE en el Presupuesto de Egresos de 2024, la Secretaria de Gobernación, @LuisaAlcalde pidió mantener la confianza en el trabajo de los legisladores… pic.twitter.com/WFTYWN26OW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2023

“Estas propuestas atienden a un principio de racionalidad; finalmente son los recursos de todas y todos, estoy segura, convencida de que los legisladores van a actuar con absoluta responsabilidad. Sin poner en riesgo ninguna circunstancia, pero sí a sabiendas de que se necesita un gasto racional en una lógica de austeridad”, dijo.

Vacunación 2023 contra Covid-19

La vacunación 2023 contra Covid-19 arrancará con la vacuna cubana y luego podrían sumarse otras, así lo informó Jorge Alcocer:



Se tienen reservas de Abdala por 5.3 millones de dosis.

En octubre llegarán 4 millones de vacunas de Sputnik.

Se adquirirán 10.2 millones de dosis más de Sputnik y Pfizer.