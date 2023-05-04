¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 4 de mayo

FIA te presenta el resumen en vivo de la mañanera de AMLO para este jueves 4 de mayo de 2023. Esta es la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Samuel García celebra al equipo juvenil de fútbol de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró a los jóvenes del equipo de fútbol sub-14 del estado por ganar el torneo y aseguró que tendrán becas para seguir en el deporte. "Hoy que somos campeones y gracias a todos los que nos apoyaron, podemos decir que pusimos el nombre de México en alto", expresó una jugadora.

Por su parte, el presidente AMLO se tomó una foto con el equipo y les dio una bolsa con regalos.

#EnLaMañanera | En Palacio Nacional, el presidente @lopezobrador_ reconoce a la Selección de #NuevoLeón Sub-14 campeones del World Challenge Madrid 2023 pic.twitter.com/GonrJtgUvA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 4, 2023

AMLO habla acerca de crisis de fentanilo en agenda electoral de Estados Unidos

El presidente AMLO criticó que se añadiera la crisis de fentanilo en la agenda electoral de Estados Unidos, pues recordó que hace tres años México fue "una piñata" que tomaron de raja política. En ese sentido, proyectó un video acerca de un reportaje que estuvo circulando desde el pasado 2 de mayo. Nuevamente, negó que el fentanilo se produzca en el país.

El Secretario de Marina, José Rafael Ojeda, reveló que en la sierra de Sinaloa se producen metanfetaminas y no fentanilo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que México no tiene la culpa de los grandes consumos de fentanilo que hay en Estados Unidos pic.twitter.com/H0CnTlnRKO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 4, 2023

AMLO niega denuncias contra la alcaldesa Blanca Merari

El presidente AMLO negó que haya denuncias por corrupción hacia la alcaldesa Blanca Merari, de Puerto Morelos.

AMLO niega acusaciones sobre sus hijos

Ante las acusaciones hacia el hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, sobre la "Casa Gris", el presidente mencionó que sus hijos no son corruptos. En ese sentido, negó que en su administración haya conflictos de interés: "Algunos sí son amigos empresarios. No hay nada de conflicto de interés. Hagan las cuentas”.

AMLO defiende aprobación de la Ley Minera

El presidente López Obrador defendió la aprobación de la Ley Minera y aseguró que hay avances en la materia. En ese sentido, recordó que durante el sexenio de Vicente Fox, se consesionó hasta el 60% del territorio nacional, por lo que su gobierno tomó la decisión de ya no otorgar más permisos.

AMLO habla acerca de Elba Esther Gordillo

El presidente AMLO señaló a Elba Esther Gordillo, de ser una de las responsables del fraude electoral de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón quedó electo.

AMLO habla sobre asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora en Guanajuato

Durante la mañanera de AMLO, este fue cuestionado sobre el asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora en Guanajuato, sobre lo cual el presidente afirmó que fue un hecho lamentable. Posteriormente, confirmó la detención de una persona por el caso, aunque no ofreció más detalles.