Anuncios clave de la presidente Sheinbaum en su mañanera hoy miércoles 2 de septiembre
Checa en tiempo real las decisiones presentadas en Palacio Nacional este miércoles 2 de septiembre. Revisa los datos del gobierno y las respuestas de la presidente en vivo.
El gabinete federal presentó los avances de los programas sociales y obras públicas en Palacio Nacional, para después dar espacio a las preguntas de los reporteros. En Azteca Noticias te mostramos el resumen directo con las cifras y resoluciones clave de la sesión al instante.