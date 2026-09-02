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Anuncios clave de la presidente Sheinbaum en su mañanera hoy miércoles 2 de septiembre

Checa en tiempo real las decisiones presentadas en Palacio Nacional este miércoles 2 de septiembre. Revisa los datos del gobierno y las respuestas de la presidente en vivo.

Anuncios clave de la presidente hoy miércoles 2 de septiembre, resumen EN VIVO
Mañanera Sheinbaum: Anuncios clave de la presidente hoy miércoles 2 de septiembre, resumen EN VIVO.|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

El gabinete federal presentó los avances de los programas sociales y obras públicas en Palacio Nacional, para después dar espacio a las preguntas de los reporteros. En Azteca Noticias te mostramos el resumen directo con las cifras y resoluciones clave de la sesión al instante.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 2 de septiembre de 2026?

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