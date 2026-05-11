Los temas más relevantes de este lunes desde Palacio Nacional este 11 de mayo

Este lunes 11 de mayo de 2026, la mañanera de Sheinbaum arranca con el termómetro de la economía familiar desde el Salón de la Tesorería. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el reporte semanal de la Profeco, destacando los esfuerzos para mantener la estabilidad en los precios. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de estos anuncios clave.