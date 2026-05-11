Los temas más relevantes de este lunes desde Palacio Nacional este 11 de mayo
Sigue el minuto a minuto de la mañanera este lunes 11 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre la canasta básica desde Palacio Nacional.
Este lunes 11 de mayo de 2026, la mañanera de Sheinbaum arranca con el termómetro de la economía familiar desde el Salón de la Tesorería. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el reporte semanal de la Profeco, destacando los esfuerzos para mantener la estabilidad en los precios. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de estos anuncios clave.
Los temas más relevantes de este lunes desde Palacio Nacional este 11 de mayo
Segunda edición de concurso "México Canta"
En la conferencia mañanera dieron a conocer detalles sobre la segunda edición de "México Canta" con invitados especiales como Majo Aguilar y Junior H.
Quién es quién en el envío de dinero
Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer el top 3 de remesadoras en servicio para envíos en efectivo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.