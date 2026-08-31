Lo más relevante de la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy lunes 31 de agosto

Las autoridades de la federación iniciaron la semana en Palacio Nacional desglosando los avances de sus proyectos estratégicos y atendiendo las preguntas de la prensa sobre la agenda nacional. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis directa con las decisiones y cifras más importantes del día.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 31 de agosto de 2026?