Lo más relevante de la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy lunes 31 de agosto
Sigue en vivo los anuncios presentados en Palacio Nacional este lunes 31 de agosto. Consulta los reportes de las dependencias y las respuestas de la presidente al momento.
Las autoridades de la federación iniciaron la semana en Palacio Nacional desglosando los avances de sus proyectos estratégicos y atendiendo las preguntas de la prensa sobre la agenda nacional. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis directa con las decisiones y cifras más importantes del día.