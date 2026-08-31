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Lo más relevante de la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy lunes 31 de agosto

Sigue en vivo los anuncios presentados en Palacio Nacional este lunes 31 de agosto. Consulta los reportes de las dependencias y las respuestas de la presidente al momento.

Lo más relevante de Claudia Sheinbaum hoy lunes 31 de agosto.
Mañanera de Sheinbaum: Lo más relevante de Claudia Sheinbaum hoy lunes 31 de agosto.|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Las autoridades de la federación iniciaron la semana en Palacio Nacional desglosando los avances de sus proyectos estratégicos y atendiendo las preguntas de la prensa sobre la agenda nacional. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis directa con las decisiones y cifras más importantes del día.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 31 de agosto de 2026?

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