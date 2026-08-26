Lo más relevante de la conferencia de la presidente Claudia Sheinbaum hoy miércoles 26 de agosto

La presidenta encabezó la rueda de prensa en Palacio Nacional para aclarar las dudas de los reporteros y marcar la postura de la administración federal en materia política y económica. En Azteca Noticias te dejamos el desglose concreto con las frases y resoluciones más importantes de la sesión. Entre los temas más relevantes se encuentran Rocha Moya, Graciela Domínguez como nueva gobernadora interina de Sinaloa y la elección de los coordinadores de Morena en Aguascalientes, Campeche y Colima.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 26 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 26 de agosto 2026. Hoy habrá enlace de vivienda a Yucatán. Y se presentará una iniciativa sobre actualización de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, a la que acompaña Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente.

Preguntan sobre un relleno sanitario en Yucatán, en Kanasín. Alicia Bárcena respondió que se toman medidas correctivas. El relleno está trabajando muy mal y, si no se cumplen con las medidas, se tendrá que clausurar y buscar otro sitio. Hay disposición de la empresa, y está la Profepa de manera permanente.

Sobre candidatos con vínculos con el narcotráfico

Sobre la elección de coordinadores de Morena y si es necesaria la evaluación de los perfiles, Sheinbaum dice que la decisión de los coordinadores se toma por encuesta abierta a la población. Es decisión de Morena y el gobierno propuso una reforma a la ley electoral para que se pueda consultar al gabinete de seguridad si hay algún antecedente de los aspirantes. Debe ser gente honesta sin antecedentes.

Sobre la iniciativa para impedir que políticos con vínculos criminales participen en las elecciones, menciona la reportera que hay señalamiento contra varios de los aspirantes, como Rafael Marín Mollinedo, la presidenta señala que son investigaciones periodísticas, pero no hay investigación de la FGR.

Señala que los partidos tienen la responsabilidad de proponer candidatos honestos y que puedan cumplir con su función y solicitar al INE que sean investigados.

