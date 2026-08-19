Los temas más relevantes de la mañanera de Sheinbaum hoy miércoles 19 de agosto, resumen EN VIVO
Sigue la rueda de prensa de este miércoles en tiempo real: entérate de las respuestas de la mandataria ante las preguntas de los reporteros desde Palacio Nacional.
La presidenta encaró las preguntas de la prensa desde Palacio Nacional para aclarar las dudas sobre la agenda política y económica del país. En Azteca Noticias te dejamos el resumen directo con las frases y resoluciones más destacadas del encuentro al momento.