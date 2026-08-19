Los temas más relevantes de la mañanera de Sheinbaum hoy miércoles 19 de agosto, resumen EN VIVO

La presidenta encaró las preguntas de la prensa desde Palacio Nacional para aclarar las dudas sobre la agenda política y económica del país. En Azteca Noticias te dejamos el resumen directo con las frases y resoluciones más destacadas del encuentro al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 19 de agosto de 2026?