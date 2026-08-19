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Los temas más relevantes de la mañanera de Sheinbaum hoy miércoles 19 de agosto, resumen EN VIVO

Sigue la rueda de prensa de este miércoles en tiempo real: entérate de las respuestas de la mandataria ante las preguntas de los reporteros desde Palacio Nacional.

Mañanera Sheinbaum: Los temas más relevantes hoy miércoles 19 de agosto.
Mañanera Sheinbaum: Los temas más relevantes hoy miércoles 19 de agosto, resumen EN VIVO.|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

La presidenta encaró las preguntas de la prensa desde Palacio Nacional para aclarar las dudas sobre la agenda política y económica del país. En Azteca Noticias te dejamos el resumen directo con las frases y resoluciones más destacadas del encuentro al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 19 de agosto de 2026?

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