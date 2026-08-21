¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum hoy viernes 21 de agosto? Resumen EN VIVO

El gabinete federal expuso los avances semanales de sus programas en Palacio Nacional y dio paso a la sesión de preguntas con los medios de comunicación antes del fin de semana. En Azteca Noticias te mostramos los compromisos y los datos más relevantes de la jornada al momento.

Presidente Claudia Sheinbaum se reporta enferma

"Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera. No se la pierdan, hablarán sobre descubrimientos arqueológicos. Estoy segura que mañana retomaré mis actividades. Abrazo cariñoso a la distancia", redactó la presidente en sus redes sociales.

Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el director general del INAH, Joel Omar… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 21, 2026

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 21 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de este viernes 21 de agosto 2026. Hoy la encabeza Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Rosa Icela comenta que la Presidenta informó en sus redes sociales que tienen gripa. La acompaña el Director General del INAH quien informará sobre un hallazgo arqueológico en Chiapas.