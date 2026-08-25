¿De qué trató la conferencia mañanera hoy martes 25 de agosto? Resumen EN VIVO

Las autoridades del gobierno federal presentaron el balance de sus dependencias en Palacio Nacional y abrieron el espacio de preguntas a la prensa para abordar la coyuntura del país. En Azteca Noticias te traemos los datos precisos y el resumen de la sesión al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 25 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de la presidente Claudia Sheinbaum de este martes 25 de agosto de 2026. La acompañan el gabinete de salud y la Secretaría de Bienestar y en enlace los 24 gobernadores que tomaron la decisión de incorporarse al IMSS Bienestar.

¿Qué dijo la presidente sobre Rocha Moya y Enrique Inzunza?

La presidente fue cuestionada sobre el posible regreso del senador Enrique Inzunza, si debe pedir licencia de su cargo, Sheinbaum dijo que cada quien debe tomar una decisión. Ayer dio su opinión sobre el caso del gobernador, considera lo mismo en los 10 casos que están bajo investigación en la FGR, pero cada uno debe tomar sus propias decisiones. Dijo que tiene que haber una investigación de la Fiscalía. Este caso tiene varias aristas.

En otra pregunta sobre la visita de Michelle Bachelet y sobre un accidente de una pipa que se registró, la presidenta dice en el caso de las pipas que hay normas que se deben cumplir y, si no, sancionar a una empresa. Sobre Bachelet le solicitó una reunión, aún no la tiene agendada, pero es importante hablar con ella porque se sostiene su candidatura a la ONU, es una defensora de los derechos humanos que busca la multilateral y la igualdad entre naciones.

¿Qué opina Claudia Sheinbaum sobre Graciela Domínguez?

La presidente es cuestionada sobre la propuesta del Congreso de Sinaloa y menciona a Graciela Domínguez Nava, dice que ayer le comentaron que el Congreso local tenía varios candidatos a ser gobernadores interinos. Preguntaron a las instituciones por los antecedentes. La conoce, pero no a profundidad.