¿De qué trató la conferencia mañanera de la presidente hoy viernes 28 de agosto? Resumen en VIVO

El gabinete federal presentó la evaluación final de sus dependencias en Palacio Nacional y abrió el micrófono a la prensa para atender los temas prioritarios de la semana. En Azteca Noticias te mostramos los datos, los anuncios y el resumen de la jornada al instante.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 28 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 28 de agosto 2026. Hoy la acompañan Luisa María Alcalde y Arturo Zaldívar para resolver dudas sobre si una persona puede ser candidata si tiene una carpeta de investigación.

Toma la palabra Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF. Señala que durante esta administración se han incorporado a 2 mil 395 personas que son investigadas. El 25 de agosto, el gobierno de México recuperó más de 5 millones de dólares y 12 propiedades ubicadas en Florida, relacionadas con el caso de la familia Weinberg, señalada como socia y prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, informó el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares.