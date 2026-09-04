Resumen EN VIVO de la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy viernes 4 de septiembre
Revisa en directo los reportes de cierre de semana presentados desde Zacatecas este viernes 4 de septiembre. Checa las cifras del gabinete y las respuestas de la presidenta al instante.
El gabinete federal se encontró en el estado de Zacatecas y abrió el diálogo con la prensa para atender los temas prioritarios antes del fin de semana. En Azteca Noticias te mostramos los datos clave y el resumen completo de la jornada al momento.