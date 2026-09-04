Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Resumen EN VIVO de la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy viernes 4 de septiembre

Revisa en directo los reportes de cierre de semana presentados desde Zacatecas este viernes 4 de septiembre. Checa las cifras del gabinete y las respuestas de la presidenta al instante.

Mañanera de Sheinbaum.
Mañanera de Sheinbaum: Resumen EN VIVO de la conferencia de la presidente Sheinbaum hoy viernes 4 de septiembre.|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

El gabinete federal se encontró en el estado de Zacatecas y abrió el diálogo con la prensa para atender los temas prioritarios antes del fin de semana. En Azteca Noticias te mostramos los datos clave y el resumen completo de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 4 de septiembre de 2026?

Tags relacionados
Presidencia de México Claudia Sheinbaum