La familia de las hermanas Mary Beaney y Sabine Yohumi Rodríguez Cid, desaparecidas desde el 9 de enero de 2026 en el municipio de Nezahualcóyotl , Estado de México, intensificará la búsqueda de las pequeñas y anunciaron una serie de cierres viales con protestas pacíficas.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer el 14 de enero de 2026 la historia de ambas menores de 16 y 10 años de edad, quienes fueron grabadas por cámaras vecinales a bordo de un bicitaxi con rumbo al Metro Impulsora de la Línea B.

Puntos afectados por cierres para exigir aparición de hermanas Rodríguez Cid

Guillermina Cid y su esposo Luis Armando Rodríguez comentaron que temen que alguna persona ajena se las haya llevado contra su voluntad y estén en peligro.

“Que Dios permita que con las personas que estén, si están con alguien, que no les haga daño, que les tiente el corazón, que las dejen salir, que me las regresen, que las regresen bien, sanas y salvas (…) no se lo deseo a nadie, de corazón ni a un ningún padre. Creo que nadie se lo merece pasar por esta angustia”, pidió su mamá en entrevista con FIA.

Ante lo que calificaron como deficiencia de las autoridades, su familia, vecinos y conocidos saldrán a protestar de manera pacífica este sábado 17 de enero en distintos puntos.

La familia adelantó a FIA que las zonas que tendrán afectación vehicular serán vías principales a la altura de los límites de la Ciudad de México con el Estado de México, entre ellas:



Autopista México-Pachuca



Avenida Vía Morelos



Avenida R1



Avenida Central (a la altura del Metro Río de los Remedios)

¿A qué serán los bloqueos por desaparición de hermanas en Neza?

Guillermina Cid comentó que se tiene programado que los cierres comiencen a las 15:00 horas.

“Debido a la deficiencia que hemos encontrado con las autoridades, nos vemos obligados mañana a manifestarnos”, señaló la familia.

Pidieron a las personas que se sumen a la protesta, que lleven cartulinas con los nombres y fotografías de las hermanas Mary Beaney y Sabine Yohumi Rodríguez Cid, quienes salieron de casa cerca de las 20:30 horas y ya no volvieron.

“No quiero pensar que está en malas manos que la jalaron, no sé qué pensar porque desgraciadamente la inseguridad, pues a veces es muy grande. Yo quiero hacerme la idea que está bien y que ella puede regresar si quisiera y si es así, por favor, que lo haga. Y si no fuera así, que estuviera con alguien que se toque el corazón y que le permitan venir y regresar (…) estamos seguros de que en el Metro pudieron haber abordado. Estamos esperando las cámaras para poder tener la certeza y saber, por lo menos, dónde se bajaron.”, contó su papá en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).